В Амурской области на остановках появилось цветное противоскользящее покрытие

Фото: правительство Амурской области

На автобусных остановках с наибольшим пассажиропотоком трассы Благовещенск – Бибиково рабочие нанесли цветное противоскользящее покрытие. Оно обеспечивает лучшее сцепление колес автомобилей по сравнению с асфальтобетонным покрытием.

Противоскользящее покрытие должно положительно повлиять на уровень безопасности дорожного движения, сообщили в правительстве Амурской области.

В дорожный сезон 2019 года Амурупрадор провел модернизацию 9 участков региональных автомобильных трасс – в Благовещенском, Бурейском, Белогорском, Завитинском, Зейском, Константиновском, Серышевском, Ромненском и Шимановском районах. Специалисты обустроили пешеходные переходы, оборудованные искусственными неровностями, позволяющими принудительно снизить скорость автотранспорта.

Помимо этого, сделаны остановки общественного транспорта, разворотная площадка для школьного автобуса, обустроены тротуары, установлены пешеходные направляющие ограждения, барьерные ограждения, дополнительные дорожные знаки, модернизированы два светофорных объекта и 26 автономных систем освещения. Выборочно выполнено устройство шумовых полос на участке автомобильной дороги Благовещенск – Свободный (30 километр).

В феврале 2019 года Амурупрадор провел топографический анализ аварийности за 2018 год. В результате анализа было выявлено три места концентрации дорожно-транспортных происшествий: на 3 километре трассы Благовещенск – Бибиково, на 2 километре обхода города Свободный, в самом начале дороги (0 километр) Белогорск – Бочкаревка. Зафиксировано 7 потенциальных участков концентрации ДТП: два – на трассе Благовещенск – Гомелевка, участок на 5 километре дороги Благовещенск – Бибиково, три участка на Благовещенск – Свободный и один участок на 1 километре автодороги Прогресс – Бурея – Новобурейский.







«Совместно с представителями регионального управления ГИБДД разработан план мероприятий по ликвидации участков концентрации автодорожных происшествий и профилактику их возникновения. План предусматривает выполнение 9 краткосрочных мероприятий в 2019 году и 3 долгосрочных. Краткосрочные мероприятия – это оборудование мест концентрации дорожно-транспортных происшествий дополнительными информационными щитами, предупреждающими водителей об аварийно-опасных участках и запрещающими дорожными знаками, ограничивающими максимальную скорость движения и обгон, нанесение горизонтальной дорожной разметки желтого цвета по оси проезжей части. В этом году запланированные работы выполнены, формируется план на следующий год», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Весной будет проведен анализ ДТП в местах нанесения противоскользящего покрытия. Если положительный результат подтвердится, покрытие появится и на других участках дорог.