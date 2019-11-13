В свободненском центре «Лада» провели аттестацию сотрудников

В свободненском комплексном центре социального обслуживания населения «Лада» прошла аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности. Аттестацию проводили на основе оценки профессиональной деятельности и в связи с внедрением новых профстандартов.

Для проведения аттестации в социальном учреждении создали комиссию, председателем которой стала директор центра «Лада» Ольга Балаболкина. Оценку профессиональной деятельности прошли 42 сотрудника центра, из них 35 социальных работников, а также специалист по кадрам, по охране труда, социальный педагог, инструктор по труду, воспитатель, заведующий отделением социального обслуживания на дому и заведующий хозяйством.

«Основными критериями при проведении аттестации служили показатели квалификации и профессионализма, стаж работы по специальности, уровень образования, объем и сложность труда сотрудника, качество, степень самостоятельности выполняемой работы и ответственности за порученное дело», – рассказали в учреждении.

Аттестация проходила в форме тестирования и собеседования. В ходе аттестации в форме собеседования аттестуемые отчитывались о своих обязанностях, положительных и отрицательных моментах работы, затем комиссия задавала вопросы на знание нормативно-правовой базы, относящийся к деятельности каждого работника. Аттестация в форме письменного тестирования была направлена на проверку знаний региональных и федеральных законодательных актов в сфере социального обслуживания населения. По окончании собеседования и тестирования, проанализировав результаты работы, аттестационная комиссия вынесла решения и рекомендации, которые внесли в аттестационные листы.

«Очередная аттестация показала, что работники соответствуют занимаемым должностям, но в то же время помогла выявить некоторые проблемы, решение которых позволит поднять профессиональную компетентность работников, а значит и качество социального обслуживания на более высокий уровень», – говорит директор центра «Лада» Ольга Балаболкина.

Проведению аттестации предшествовала большая подготовительная работа. Социальные работники центра «Лада» прошли повышение квалификации по курсам оказания первой помощи. Также были разработаны буклеты, памятки по основным вопросам организации социального обслуживания, нормативно-правовой базе, регулирующей систему социальной защиты населения; сотрудники учреждения актуализировали свои знания и получили новую информацию по отдельным вопросам.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Лада» оказывает социальные услуги амурчанам, живущим в Свободном, Свободненском районе и Циолковском. Сотрудники центра ведут работу с неблагополучными семьями, с детьми группы риска, инвалидами и пенсионерами.