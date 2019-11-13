Белогорск выступит с законодательной инициативой по сокращению социального сиротства

В Белогорске обсудили проблему социального сиротства. Информацию о работе опеки по сокращению социального сиротства заслушали на административном совете при главе Белогорска. В результате решено законодательно ввести меры в отношении родителей, которые не исполняют свои родительские обязанности.

«Основным направлением деятельности органов опеки и попечительства является выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 5 лет это порядка 50 человек в год, – озвучила неутешительную статистику начальник отдела опеки и попечительства Елена Ищенко. – При этом 90 % из первично выявленных детей – это так называемые социальные сироты, то есть дети, оставшиеся без родительского попечения из-за нарушения прав ребенка, выражающемся в уклонении от исполнения родительских обязанностей».

По данным специалистов опеки, за десять месяцев текущего года в орган поступило 39 служебных сообщений, поставлены на учет 38 семей, в которых воспитываются 69 детей. По состоянию на 1 ноября на учете в органах системы профилактики города состоит 192 ребенка, воспитывающихся в 87 семьях, из которых 31 семья многодетная.

«Проводимая профилактическая работа с семьями не всегда дает ожидаемые результаты. Специалисты вынуждены прибегать к крайней мере – лишению родительских прав. Основной причиной является алкоголизм и наркомания родителей, а отсюда – жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами. Из 46 человек, лишенных родительских прав, лишь 5 посчитали возможным лечиться от алкогольной зависимости», – добавила Елена Ищенко.

«Необходимо ввести меры уголовной ответственности для тех родителей, которых лишают прав, – предложила депутат горсовета Ольга Гусарова. – И чтобы своих детей они обеспечивали. Почему, когда их лишают прав, они дальше продолжают поступать подобным образом?»

По мнению начальника межрайонного отделения МО МВД «Белогорский» Давида Авидзба, необходим особый, «трудовой» механизм в отношении таких горе-родителей.

«Сегодня государство несет бремя содержания детей, ставших сиротами при живых родителях, – отметил Давид Авидзба. – Поскольку родители обязаны содержать своих детей, то такая норма ответственности как трудовая обязанность, должна быть. Если они ее не исполняют, соответственно, должна быть уголовная ответственность, вплоть до создания специальных территорий, где они будут обязаны трудиться».

Глава Белогорска предложил вынести вопрос социального сиротства на заседание горсовета.

«Давайте предложим горсовету выйти с законодательной инициативой, – сказал Станислав Мелюков. – Сразу оформим все юридически. Проект целесообразно принять на заседании 21 ноября и отправить во все городские советы региона и Заксобрание Амурской области на рассмотрение».

В качестве дополнительной меры по решению проблем сиротства глава поручил организовать профилактические рейды по выявлению мест торговли контрафактным алкоголем с целью их ликвидации. Сообщать информацию об этом можно анонимно в инстаграм-профиль @alcohol.control, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.