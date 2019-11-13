При жестком столкновении двух «ниссанов» в Приамурье пострадал человек (фото)

На трассе в Сковородинском районе Амурской области произошло жесткое ДТП. Фото с места аварии появились в социальных сетях. Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что лоб в лоб столкнулись машины.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, происшествие случилось 11 ноября около 21:40. При столкновении автомобилей Nissan Datsun и Nissan Patrol один человек получил травмы. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев