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13ноября
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сегодня, 11:36 0

При жестком столкновении двух «ниссанов» в Приамурье пострадал человек (фото)

При жестком столкновении двух «ниссанов» в Приамурье пострадал человек (фото)

На трассе в Сковородинском районе Амурской области произошло жесткое ДТП. Фото с места аварии появились в социальных сетях. Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что лоб в лоб столкнулись машины.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, происшествие случилось 11 ноября около 21:40. При столкновении автомобилей Nissan Datsun и Nissan Patrol один человек получил травмы.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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