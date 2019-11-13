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13ноября
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сегодня, 11:38 0

Пьяный пассажир хотел остаться в самолете, прилетевшем в Хабаровск из Магадана

Пьяный пассажир хотел остаться в самолете, прилетевшем в Хабаровск из Магадана
Фото: kremlinrus.ru

Полицейские в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиапассажира. Он отказался выходить из приземлившегося самолета, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Командир самолета, прилетевшего в Хабаровск из Магадана, сообщил, что ему нужна помощь полицейских.

«Полицейские выяснили, что 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолета. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику», – рассказала Волк.

Результаты медосвидетельствования показали, что пассажир был пьян. На мужчину составили административные протоколы по статьям «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Об этом пишет РИА Новости.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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