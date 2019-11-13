В Благовещенске жители микрорайона жалуются на переполненные автобусы в часы пик

Фото: Амур.инфо

Жители благовещенского микрорайона недовольны работой общественного транспорта. В частности, люди жалуются на маршрут № 36. По утрам автобусы переполнены и часто проходят мимо остановок, сообщают горожане.

Через форум Амур.инфо благовещенцы обратились к мэру города Валентине Калите.

«Обратите внимание на работу маршрута № 36 в сторону города с 7:15 утра до 8:00 часов! Довожу до вашего сведения, что это единственный прямой маршрут, который связывает микрорайоны № 2 и 3 с детской городской больницей, с Благовещенской городской клинической больницей, городским родильным домом и женской консультацией № 2, куда утром едут сотрудники этих учреждений.

Кроме того, этим маршрутом едут учащиеся школы (колледжа) № 6, студенты АГМА и ДальГАУ. На остановках "Соната" и "Торговый центр" войти невозможно. Мест нет! Автобусы, а чаще всего микроавтобусы, не останавливаются и проходят мимо. А если остановятся – нет мест. Только, так скажем, "висячие", около двери. Люди со скандалом во входе в автобус едут на работу. Ну накипело!!! Кондукторов нет, водитель сам принимает плату, нервничает. Недалеко до беды...» – написал на форуме информагентства один из пассажиров.

В администрации Благовещенска прокомментировали эту информацию.

«В настоящее время ежедневно на маршруте № 36 работают 24 автобуса марок ПАЗ и ГАЗ А 64 R 42. Интервал движения автобусов по маршруту составляет 5 минут, в вечернее время интервал между автобусами увеличивается. Муниципальному учреждению "Городская диспетчерская служба" дано поручение – провести обследование пассажиропотока на маршруте № 36, по результатам которого в случае необходимости будут приняты меры, направленные на изменение ситуации с вместимостью автобусов, работающих по маршруту № 36, в том числе изменение графика прохождения в пиковое время автобусов с большей вместимостью», – сообщили Амур.инфо в пресс-службе администрации областного центра.

