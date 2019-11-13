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13ноября
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сегодня, 11:37 15

В Благовещенске жители микрорайона жалуются на переполненные автобусы в часы пик

В Благовещенске жители микрорайона жалуются на переполненные автобусы в часы пик
Фото: Амур.инфо

Жители благовещенского микрорайона недовольны работой общественного транспорта. В частности, люди жалуются на маршрут № 36. По утрам автобусы переполнены и часто проходят мимо остановок, сообщают горожане.

Через форум Амур.инфо благовещенцы обратились к мэру города Валентине Калите.

«Обратите внимание на работу маршрута № 36 в сторону города с 7:15 утра до 8:00 часов! Довожу до вашего сведения, что это единственный прямой маршрут, который связывает микрорайоны № 2 и 3 с детской городской больницей, с Благовещенской городской клинической больницей, городским родильным домом и женской консультацией № 2, куда утром едут сотрудники этих учреждений.

Кроме того, этим маршрутом едут учащиеся школы (колледжа) № 6, студенты АГМА и ДальГАУ. На остановках "Соната" и "Торговый центр" войти невозможно. Мест нет! Автобусы, а чаще всего микроавтобусы, не останавливаются и проходят мимо. А если остановятся – нет мест. Только, так скажем, "висячие", около двери. Люди со скандалом во входе в автобус едут на работу. Ну накипело!!! Кондукторов нет, водитель сам принимает плату, нервничает. Недалеко до беды...» – написал на форуме информагентства один из пассажиров.

В администрации Благовещенска прокомментировали эту информацию.

«В настоящее время ежедневно на маршруте № 36 работают 24 автобуса марок ПАЗ и ГАЗ А 64 R 42. Интервал движения автобусов по маршруту составляет 5 минут, в вечернее время интервал между автобусами увеличивается. Муниципальному учреждению "Городская диспетчерская служба" дано поручение – провести обследование пассажиропотока на маршруте № 36, по результатам которого в случае необходимости будут приняты меры, направленные на изменение ситуации с вместимостью автобусов, работающих по маршруту № 36, в том числе изменение графика прохождения в пиковое время автобусов с большей вместимостью», – сообщили Амур.инфо в пресс-службе администрации областного центра.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    надо автобусам выдать спец-сигналы и маячки, чтобы они в часы пик летали по встречке! на то они и час пик, раньше на микраху в час пик гармошку пускали да и троллейбусы были а теперь все просра...и, но скоро будет электротранспорт))) один из замов мэра на днях обещал)))) сказочник...

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    на кондукторе экономят, пока всех сам рассчитает, пока в одну дверь запустит а в другую выпустит...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Следствие уничтожения троллейбусного транспорта

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Где на маршруте находится остановка "соната"?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Мало того что много маршрутов дублеров с газелями или жонгтонгбасами которые украли маршрут у троллейбуса. Да еще и маршруты эти двигаются только по "жирным" остановкам. А мкр становится больше, тот же солнечный/подсолнухи - много домов и три маршрута на остановке, и то некоторые ходят раз пол часа. Да и после 7-8 вечера маршрутки кудато пропадают.

    Троллейбус же ходил постоянно и до поздна.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Какие нежные.

    Помню в 2000х уже в 7 утра с микрахи до центра автобусы уже на 2й остановке штурмом брали. Во втором микрорайоне уже не останавливались.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дан

    Где на маршруте находится остановка "соната"?



    Улица Дьяченко...





    ~~В частности, люди жалуются на маршрут № 36.



    Практически все маршруты из микрахи забиты пассажирами начиная с семи утра (раньше не было необходимости проверять)...



    Даже 2К, который некоторое время ходил не переполненным, стал наполняться до отказа.



  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Маленькие автобусы пускают на линию.

  • Эйсебио

    Эйсебио
    2 часа назад

    у нас есть мэр в городе?или только зарплату получает?

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    Почти 2 года назад пытался поднять эту тему, но что то не "стрельнуло"...

    https://forum.amur.info/city/145613/?show_record=5104270&page=1#5104270

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    паз-это катафалк, они людей в них возят

  • kev

    kev
    1 час назад

    ну вот похоронили троллейбусы. получили проблему. А микрашка строится и толи еще будет

  • kev

    kev
    1 час назад

    ну вот похоронили троллейбусы. получили проблему. А микрашка строится и толи еще будет.

  • Авантыч

    Авантыч
    13 минут назад

    kev

    ну вот похоронили троллейбусы. получили проблему. А микрашка строится и толи еще будет.



    Не знал, что троллейбусы ходили в район детской и взрослой больниц.

  • anschutka

    anschutka
    12 минут назад

    В 12 тоже не влезешь, к Чайке всегда полным подходит

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