Амурчанка лишилась 800 тысяч рублей, поверив мошенникам

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В полицию поступило заявление от жительницы Свободного 1963 года рождения. Амурчанка сообщила, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что ранее горожанка разместила объявление о сдаче жилья в наем на одном из интернет-сайтов. На ее номер поступил телефонный звонок от женщины, которая сказала, что нашла объявление и желает арендовать квартиру. Также звонившая сообщила, что проживает в другом регионе и по номеру телефона на банковскую карту уже перевела деньги за аренду, но больше необходимой суммы. Далее она передала трубку своему мужу, который потребовал у амурчанки вернуть переплату.

Жительница Свободного отправилась к банкомату и под диктовку злоумышленников совершила несколько операций со своим счетом, называя пароли телефонным собеседникам.

В итоге амурчанка перевела на чужие счета 800 тысяч рублей. Позже женщина обнаружила, что на ее имя обманным путем оформлен кредит на сумму более 900 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

«Полиция призывает граждан проявлять бдительность! Не выполняйте никаких действий с банковской картой под диктовку незнакомых лиц, никому не сообщайте приходящие пароли в СМС-уведомлениях, а также коды CVV2 и CVC2, указанные на оборотной стороне карты! Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 02, 102 – с мобильного, телефону доверия УМВД: 8 (4162) 59-40-59», – говорится в сообщении ведомства.