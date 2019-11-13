Первое культурное мероприятие в благовещенской усадьбе Котельникова пройдет 7 декабря

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«Ночь. Хор. Филармония» – проект камерного хора «Возрождение». Он приурочен ко всемирному Дню хорового искусства, который отмечается 9 декабря. Праздник музыки начнется в 20:00 и продлится до 22:00.

Количество билетов ограниченно – их всего 60. Всех участников «ночи» поделят на три команды. Гости отправятся в интересное путешествие в мир музыки и искусства. Профессиональные артисты предложат открыть или показать имеющийся талант. Также участников ждет популярная интеллектуальная игра, розыгрыши и подарки.

Решение о проведении в историческом особняке культурных мероприятий принято «чтобы усадьба не пустовала», пока рассматриваются предложения по будущей концепции музея, сообщает министерство культуры Амурской области.