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13ноября
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Новый детский сад в Белогорске примет детей в начале января

Новый детский сад в Белогорске примет детей в начале января
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска провел выездное совещание в строящемся детском саду в микрорайоне Транспортный. Станислав Мелюков оценил готовность объекта и принял решение об организации дня открытых дверей в построенном детском саду на 170 мест.

«Все строительные работы на новом детском саду в микрорайоне Транспортный должны быть закончены к 6 декабря, – отметил Станислав Мелюков. – На эту дату назначен день открытых дверей. Познакомиться с детским садом придут родители с детьми. Само учреждение начнет работу 9 января. Строительные работы подходят к завершению, на объект завезена мебель, идет ее сборка».

В группы детского сада предварительно записано 210 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Идет подбор персонала. «Это более 40 новых рабочих мест. На сегодняшний день в учреждение подали резюме специалисты, претендующие на должности воспитателей, младших воспитателей, работников служебных помещений, сторожей. Около 15 % – это молодые специалисты, которые желают начать в детском саду профессиональный путь», – рассказала будущий руководитель детского сада Ирина Шпилько.

Вместе с тем в городе обеспечено достаточное количество мест в детских садах. «Проблем с устройством детей в сады в Белогорске нет вообще. Причем давно. Мы первые в Амурской области еще в 2014 году ликвидировали очередь детей в возрасте не только от 3 до 6 лет, но и от двух месяцев. Теперь у нас другая проблема – не хватает детей в садах. Сейчас мы анализируем причины».

По итогу совещания глава города дал ряд поручений. В их числе подключение детского сада к проекту «Умный детский сад», оформление детских групп тематическими рисунками и стендами.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #строительство

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