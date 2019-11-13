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13ноября
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сегодня, 10:57 2

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.

Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части, сообщает ТАСС.

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#работа #российская власть

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Комментарии
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  • Эйсебио

    Эйсебио
    19 минут назад

    они и так постольку работали-указ ни о чём

  • Stat

    Stat
    1 минута назад

    Закон ни о чём ради пиара, главное громко заявить,что Вовка Пупкин молодец! У женщин в сельской местности всегда была 36 часовая рабочая неделя! По крайней мере в амурской области точно

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