Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 0

Конституционный суд счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Конституционный суд счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Фото: pixabay.com

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение. Это следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных.

Ранее заявители, в частности родители Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.

Однако в Конституционном суде пришли к выводу, что в этом случае речь идет об «особых правовых мерах», применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции, пишет РИА Новости.

Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Дело получило огромный резонанс после того, как СМИ сообщили об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения – в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Его приговорили по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишили звания полковника и оштрафовали на 118 миллионов рублей. Приговором были недовольны как защита, которая требовала оправдания, так и обвинение, просившее ужесточить срок.

В октябре Мосгорсуд снизил срок до 12 с половиной лет.

Просмотров всего: 137

#суды

распечатать


Общество 5

В Амурской области больше 300 гектаров земли сдали в аренду без торгов
Происшествия 1

На турбазе под Благовещенском жена с ножом напала на супруга

Общество 1

Арбитражный суд Амурской области защитил интересы жителей Белогорска
Происшествия 1

Пренебрегшую решением суда амурчанку отправили в колонию
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь