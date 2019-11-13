«Аэрофлот» отобрал льготы у пассажира из-за провоза толстого кота

Фото: www.facebook.com

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который в нарушение правил компании по перевозке животных, провез кота весом более 8 килограммов. Из-за этого ему аннулировали все бонусные мили. По данным Telegram-канала Baza, мужчина больше десяти лет летал «Аэрофлотом» и имел 400 тысяч миль.

«По факту обнародованного в соцсетях инцидента «Аэрофлот» провел служебное расследование. Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», – сообщили агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.

По правилам перевозки «Аэрофлота», если вес животного превышает 8 килограммов вместе с переноской, то в этом случае животное перевозится в багажном отсеке, напомнили в пресс-службе.

«Тем не менее во время оформления перевозки животного в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения – во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», – отметили в пресс-службе.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что компания придерживается строгой дисциплины на всех этапах выполнения полета в рамках обеспечения безопасности. «В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки «Аэрофлот» принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», – говорится в сообщении.

Фото: Facebook.com

Проблема с перевозкой кота возникла перед рейсом Москва — Владивосток в аэропорту Шереметьево, куда Михаил Галин прилетел из Риги. Контрольное взвешивание показало, что его кот Виктор отъелся «до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг». Сотрудница аэропорта взять его в салон не разрешила. Сдавать питомца хозяин отказался и снялся с рейса, решив найти «похожего кота меньшей физической массы». Кот был найден, и мужчина купил себе билет за бонусные баллы в бизнес-классе на следующий день. Во Владивосток Михаил улетел уже со своим котом. Об этой истории он подробно рассказал в Facebook.