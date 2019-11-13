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13ноября
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сегодня, 10:26 6

«Аэрофлот» отобрал льготы у пассажира из-за провоза толстого кота

«Аэрофлот» отобрал льготы у пассажира из-за провоза толстого кота
Фото: www.facebook.com

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который в нарушение правил компании по перевозке животных, провез кота весом более 8 килограммов. Из-за этого ему аннулировали все бонусные мили. По данным Telegram-канала Baza, мужчина больше десяти лет летал «Аэрофлотом» и имел 400 тысяч миль.

«По факту обнародованного в соцсетях инцидента «Аэрофлот» провел служебное расследование. Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», – сообщили агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.

По правилам перевозки «Аэрофлота», если вес животного превышает 8 килограммов вместе с переноской, то в этом случае животное перевозится в багажном отсеке, напомнили в пресс-службе.

«Тем не менее во время оформления перевозки животного в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения – во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», – отметили в пресс-службе.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что компания придерживается строгой дисциплины на всех этапах выполнения полета в рамках обеспечения безопасности. «В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки «Аэрофлот» принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», – говорится в сообщении.

Фото: Facebook.com

Проблема с перевозкой кота возникла перед рейсом Москва — Владивосток в аэропорту Шереметьево, куда Михаил Галин прилетел из Риги. Контрольное взвешивание показало, что его кот Виктор отъелся «до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг». Сотрудница аэропорта взять его в салон не разрешила. Сдавать питомца хозяин отказался и снялся с рейса, решив найти «похожего кота меньшей физической массы». Кот был найден, и мужчина купил себе билет за бонусные баллы в бизнес-классе на следующий день. Во Владивосток Михаил улетел уже со своим котом. Об этой истории он подробно рассказал в Facebook.

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#Дальний Восток #животные #транспорт

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    23 минуты назад

    Так и по миру можно пойти с этим котом Виктором...

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    Ибо нефиг было трезвонить на весь свет, что аферу провернул.

  • dance

    dance
    10 минут назад

    наглядная иллюстрация поговорки "Язык мой - враг мой"

  • 123654

    123654
    8 минут назад

    Oldlord

    Ибо нефиг было трезвонить на весь свет, что аферу провернул.



    Вот с этим не поспоришь.

    Но мне вот интересно, кот который весит 8 кг и 10 кг, в чем разница? что если он на 2 кг. больше, в салон ему нельзя? ну бред..... от перестановки мест ( а в данном случае кота Василия из салона в багаж) вес на самолете не меняется. И да, подумалось мне, вот сидит парнишка кг 65-70 + с ним кот Василий 10 кг, и например вместо него сидел бы какой нить дядя кг 130, от этого самолет рухнет? Ну где логика....вот в чем вопрос...

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    123654

    Oldlord

    Ибо нефиг было трезвонить на весь свет, что аферу провернул.



    Вот с этим не поспоришь.

    Но мне вот интересно, кот который весит 8 кг и 10 кг, в чем разница? что если он на 2 кг. больше, в салон ему нельзя? ну бред..... от перестановки мест ( а в данном случае кота Василия из салона в багаж) вес на самолете не меняется. И да, подумалось мне, вот сидит парнишка кг 65-70 + с ним кот Василий 10 кг, и например вместо него сидел бы какой нить дядя кг 130, от этого самолет рухнет? Ну где логика....вот в чем вопрос...



    Так авиакомпании уже пытаются за лишний вес пассажира начать деньги дополнительно брать.



    В этом и вся логика - чем больше вес, тем больше денег. )



  • ямщик

    ямщик
    6 минут назад

    Логика есть, а бонусов уже нету.

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