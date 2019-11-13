В Благовещенске китайцы устраивали забеги верблюдов на местном ипподроме

Фото: instagram.com/amurotgoloski

У коллекционеров Амурской области сохранилась почтовая карточка столетней давности, на которой изображены верблюды с подписью: «Караван верблюдов на Амуре. Благовещенск». Также существует фотография, на корой изображен караван верблюдов с зимними санями у стен дворца торгового дома «Кунст и Альберс» (ныне Амурский краеведческий музей).

Численность верблюдов в Приамурье до революции росла. «Все объяснялось просто. Верблюд – самое неприхотливое животное. Он ест почти в 2 раза меньше лошади, способен везти почти на 200 килограммов больше и при этом намного устойчив к сибирской язве, которая выкашивала лошадей. А разница температур, в которых мог работать верблюд составляла 80 градусов», – сообщает автор аккаунта.

Караваны верблюдов везли в Благовещенск из Забайкалья товары в основном зимой. В Забайкалье их пригоняли из Монголии. Часть оставалась в Благовещенске. При высокой стоимости под 200 рублей верблюды достаточно быстро окупались. Даже военное ведомство имело на балансе этих животных. Их использовали на приисках, куда они везли провиант, а обратно доставляли золото.

«По рассказу одного краеведа, китайцы устраивали целые забеги верблюдов на местном ипподроме», – отмечается в публикации.