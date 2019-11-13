В Благовещенске китайцы устраивали забеги верблюдов на местном ипподроме
В 1892 году в Приамурье насчитывалось 136 верблюдов, в 1897 году – 259, а в начале ХХ века – больше 500. О том, что в прошлом верблюды не были диковинкой для региона, сообщает инстаграм-аккаунт amurotgoloski.
У коллекционеров Амурской области сохранилась почтовая карточка столетней давности, на которой изображены верблюды с подписью: «Караван верблюдов на Амуре. Благовещенск». Также существует фотография, на корой изображен караван верблюдов с зимними санями у стен дворца торгового дома «Кунст и Альберс» (ныне Амурский краеведческий музей).
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«Караван верблюдов на Амуре. Благовещенск» так подписана почтовая карточка столетней давности (фото 2) и единственная посвящённая конкретному животному . . Вчера вы живо обсуждали использование волов в городе и по горячим следам о другой силовой тяге: верблюдах! Всё «природное» разнообразие, в том числе транспорта, было вызвано отсутствием железной дороги, самолетов, автомобилей и свободной частной предпринимательской деятельности. Поэтому, для получения выгоды, предприимчивый люд креативил по полной, особенно в краю возможностей, в новой русской «Америке», как порой называли Дальний Восток. И на первой фотографии мы видим караван верблюдов с зимними санями у стен дворца Торгового Дома «Кунст и Альберс» (ныне музей). . . Верблюды в Благовещенске не были диковинкой. В 1892 году в Приамурье их было 136, 1897 - 259, а в начале века двадцатого уже за половину тысячи. Все объяснялось просто. Верблюд - самое неприхотливое животное. Он ест почти в 2 раза меньше лошади, способен везти почти на 200 кг больше и при этом намного устойчив к Сибирской язве, которая выкашивала лошадей. А разница температур, в которых мог работать верблюд составляла 80 градусов! . . Караваны верблюдов везли к нам из Забайкалья товары, в основной зимой, их туда пригоняли из Монголии. Часть оставалась в Благовещенске и их поголовье росло. При высокой стоимости под 200 рублей верблюды достаточно быстро окупались. Доходило до того, что даже военное ведомство имело на балансе этих животных. Больше всего их использовали на приисках, куда они тащили провиант, а обратно золото. Летом вы могли бы их увидеть и на пахоте у селян. . . Но не только хлеба желал народ, но и зрелищ. По рассказу одного краеведа, китайцы устраивали целые забеги верблюдов на местном Ипподроме.
Численность верблюдов в Приамурье до революции росла. «Все объяснялось просто. Верблюд – самое неприхотливое животное. Он ест почти в 2 раза меньше лошади, способен везти почти на 200 килограммов больше и при этом намного устойчив к сибирской язве, которая выкашивала лошадей. А разница температур, в которых мог работать верблюд составляла 80 градусов», – сообщает автор аккаунта.
Караваны верблюдов везли в Благовещенск из Забайкалья товары в основном зимой. В Забайкалье их пригоняли из Монголии. Часть оставалась в Благовещенске. При высокой стоимости под 200 рублей верблюды достаточно быстро окупались. Даже военное ведомство имело на балансе этих животных. Их использовали на приисках, куда они везли провиант, а обратно доставляли золото.
«По рассказу одного краеведа, китайцы устраивали целые забеги верблюдов на местном ипподроме», – отмечается в публикации.
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