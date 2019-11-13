Волочкова требует пенсию у Большого театра: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Законопроект о возрождении вытрезвителей Госдума приняла в первом чтении; ПДД в России морально устарели; о состоянии дел в российской медицине. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня публикует два материала, которые настоятельно рекомендую прочесть автомобилистам. В первом из них говорится об обязательности установки знаков, предупреждающих как о стационарных, так и передвижных камерах-фиксаторах скорости. Думаю, со справедливостью такого рода инициативы согласятся те автолюбители, которым доводилось ездить за пределами населенных пунктов.

Во втором пишут о том, что наши ПДД морально устарели, излишне зарегулированы, тотально ориентированы на контроль и наказание. Для справки: в России выписывают в 5 раз больше штрафов, чем в любой европейской стране. И с этим тоже трудно не согласиться. Когда инициативы войдут в нашу жизнь – традиционно под вопросом, но, судя по публикациям, с мертвой точки дело сдвигается.

Об этом пишут все

«АиФ» главной темой заявили состояние дел в российской медицине, отведя публикации целых две страницы, читая которые… Ох, лучше не читать: знание вряд ли прибавит вам оптимизма. Здесь и о высоких ценах на лекарства, и о нехватке специалистов, и о низких зарплатах в этой сфере, и о долгом ожидании медпомощи, и о росте доли платных услуг в государственном здравоохранении (пишут, кстати, только о гласных платных услугах. А сколько негласных?!). В самом конце, в последней колонке ставится вопрос: «Можно ли переломить создавшуюся ситуацию?» Ответ прочтите сами, а я, читая его, вспомнил, как однажды в одной из местных газет писали о том, что амурские медики получают больше министра. Радуясь за амурских медиков, приступил к чтению «Комсомольской правды».

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» вы прочтете о том, что Волочкова требует пенсию. (С одной стороны, как газета может обойтись без Волочковой? С другой – если положено, то правильно требует!) Еще пишут о том, что пакет законов о возрождении вытрезвителей в Госдуме уже принят. Правда, только в первом чтении.

Не успев прочитать о вытрезвителях, уже узнаете о том, что рокер Кузьмин бросил любовницу. Поясню: ушел от нее, а то подумаете… Но самое, пожалуй, примечательное в «Комсомолке» – это пророчество о том, что первый ребенок в космосе родится через 25 лет. Речь о самом полноценном ребенке – по-настоящему зачатом в космосе.

Очень интересно

Чтение газет продолжаю «Моей Мадонной», где в первую очередь заинтересовался заметкой под названием «Куда летят миллиарды». В ней речь все о том же воровстве на строительстве космодрома, о котором узнал наш российский президент. Судя по назначению объекта, читатель поймет, что летят они в космос.

Повторяя мысленно: «Ну и ну», прочел о том, как женщина отреагировала на замечание (правда нецензурное) своего сожителя; о том, как школьники воспользовались битой совсем не в спортивных целях; о том, как старатели губят нашу природу. Но во главу угла в «Мадонне» я бы поставил публикацию Дарьи Дружининой.

Не пропусти

Дарья Дружинина рассказала о благовещенке с четырьмя высшими образованиями, матери троих детей, на плечи которой выпали очень тяжелые испытания. Что помогло с ним справиться? Во-первых, сила духа. Во-вторых… Ну, не буду отнимать хлеб у газеты – прочтите сами материал «Легко в учении».

А еще из газеты узнал про юношу, основателя фан-клуба Ольги Бузовой. Рассказал, что сменит свою фамилию на фамилию Бузов. А далее – самое неожиданное.

На посошок

Так вот. Еще «Моя Мадонна» рассказала о том, что за последние три года органами ЗАГСа составлено 5 754 акта об установлении отцовства. 5 754 мужика согласились с тем, что они – однокровные родители. Но потом 123 из них – засомневались и с помощью анализа ДНК доказали, что не являются биологическими отцами детей. То есть их красиво водили за нос. А представляете, что может произойти, если к науке обратятся остальные 5 631 человек? Это ж сколько негритят и китайчат останется без пап?