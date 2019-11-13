Врачи спасли ребенка, которого похоронили заживо в кувшине

Медики смогли выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в индийском городе Барели. Удочерить девочку хотят несколько семей, в том числе и спасители ребенка.

Новорожденная девочка попала в реанимацию в октябре 2019 года. Она весила около килограмма (нормальный вес после рождения должен составлять не менее 2,5 килограмма) и страдала от переохлаждения. Так как с самого рождения ребенок ничем не питался, у него полностью отсутствовала жировая ткань.

Врачам удалось оказать комплексные меры по спасению ребенка его жизни ничего не угрожает. За месяц вес девочки достиг двух килограммов. Она реагирует на сотрудников больницы и ест из бутылочки. Врачи полагают, что к концу ноября смогут выписать ее из больницы.

Биологические родители, подозреваемые в покушении на убийство и оставлении ребенка до 12 лет, пока не найдены. Полиция Барели продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

По всей видимости, родители похоронили девочку после того, как она родилась недоношенной. Ее поместили в глиняный горшок, который завернули в ткань и закопали на кладбище на глубине 60 сантиметров. Ребенок провел под землей около 48 часов.

Девочку спасли супруги, которые пришли на кладбище, чтобы похоронить мертворожденную дочь. Они услышали детский плач и немедленно вызвали полицию и скорую помощь.

Забрать к себе ребенка хотят несколько семей, в том числе семейная пара, которая нашла девочку на кладбище. Пока что никто не подал заявление об удочерении, сообщает «Лента.ру».