Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:29 0

Врачи спасли ребенка, которого похоронили заживо в кувшине

Врачи спасли ребенка, которого похоронили заживо в кувшине
Фото: facebook.com/brutindia/

Медики смогли выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в индийском городе Барели. Удочерить девочку хотят несколько семей, в том числе и спасители ребенка.

Новорожденная девочка попала в реанимацию в октябре 2019 года. Она весила около килограмма (нормальный вес после рождения должен составлять не менее 2,5 килограмма) и страдала от переохлаждения. Так как с самого рождения ребенок ничем не питался, у него полностью отсутствовала жировая ткань.

Врачам удалось оказать комплексные меры по спасению ребенка его жизни ничего не угрожает. За месяц вес девочки достиг двух килограммов. Она реагирует на сотрудников больницы и ест из бутылочки. Врачи полагают, что к концу ноября смогут выписать ее из больницы.

Биологические родители, подозреваемые в покушении на убийство и оставлении ребенка до 12 лет, пока не найдены. Полиция Барели продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

По всей видимости, родители похоронили девочку после того, как она родилась недоношенной. Ее поместили в глиняный горшок, который завернули в ткань и закопали на кладбище на глубине 60 сантиметров. Ребенок провел под землей около 48 часов.

Девочку спасли супруги, которые пришли на кладбище, чтобы похоронить мертворожденную дочь. Они услышали детский плач и немедленно вызвали полицию и скорую помощь.

Забрать к себе ребенка хотят несколько семей, в том числе семейная пара, которая нашла девочку на кладбище. Пока что никто не подал заявление об удочерении, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 246

#дети #здоровье

распечатать


Происшествия 3

У животных в Амурской области выявлено бешенство

Общество 1

Следственный комитет РФ запустил проект «Внимание, пропал ребенок!»
В России и мире

Телезрительница обнаружила опасную болезнь у ведущей, когда смотрела программу
Происшествия 2

Депутат Госдумы обратился в Роспотребнадзор, чтобы помочь амурским родителям онкобольных детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь