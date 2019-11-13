У животных в Амурской области выявлено бешенство

Обновлено: 10:03



В начале ноября при исследовании головного мозга крупного рогатого скота Амурской областной ветлабораторией был установлен диагноз «бешенство». Антиген вируса выделили в пробах, отобранных у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области.

Постановлением губернатора региона установлен карантин по бешенству на территории Ромненского района в селе Кузьмичи, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области. Как уточнил ИА «Амур.инфо» заместитель начальника управления ветеринарии региона Анатолий Нижник, речь о введении карантина на территории личного подсобного хозяйства. Специалист отметил, что это первый случай выявления бешенства в области за период с лета по осень 2019 года.

«В соответствии с ветеринарными правилами, проводятся мероприятия по профилактике, ликвидации заболевания. Это вакцинация животных, дезинфекционные мероприятия, мероприятия по дератизации (травля крыс, мышей), разъяснительная работа с населением. Работа будет проведена в полном объеме. Уничтожаться скот не будет», – сказал Анатолий Николаевич.

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, с летальным исходом. Передается со слюной при укусе больным животным. Эффективной мерой профилактики является вакцинация. Также необходимо принимать меры к недопущению диких животных к домашним.

Ранее заболевание было выявлено в 2018 году в Михайловском районе впервые за много лет. Бешенство затронуло как домашних, так и диких животных. Позже выявили, что вирус на территорию Амурской области был занесен из Китая.

В регионе также был случай нападения бешеного волка на людей. До этого происшествий, связанных с нападением серых хищников на человека, в Приамурье не регистрировалось.