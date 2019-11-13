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13ноября
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сегодня, 09:29 5

У животных в Амурской области выявлено бешенство

У животных в Амурской области выявлено бешенство
Фото: pixabay.com

Обновлено: 10:03

В начале ноября при исследовании головного мозга крупного рогатого скота Амурской областной ветлабораторией был установлен диагноз «бешенство». Антиген вируса выделили в пробах, отобранных у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области.

Постановлением губернатора региона установлен карантин по бешенству на территории Ромненского района в селе Кузьмичи, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области. Как уточнил ИА «Амур.инфо» заместитель начальника управления ветеринарии региона Анатолий Нижник, речь о введении карантина на территории личного подсобного хозяйства. Специалист отметил, что это первый случай выявления бешенства в области за период с лета по осень 2019 года.

«В соответствии с ветеринарными правилами, проводятся мероприятия по профилактике, ликвидации заболевания. Это вакцинация животных, дезинфекционные мероприятия, мероприятия по дератизации (травля крыс, мышей), разъяснительная работа с населением. Работа будет проведена в полном объеме. Уничтожаться скот не будет», – сказал Анатолий Николаевич.

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, с летальным исходом. Передается со слюной при укусе больным животным. Эффективной мерой профилактики является вакцинация. Также необходимо принимать меры к недопущению диких животных к домашним.

Ранее заболевание было выявлено в 2018 году в Михайловском районе впервые за много лет. Бешенство затронуло как домашних, так и диких животных. Позже выявили, что вирус на территорию Амурской области был занесен из Китая.

В регионе также был случай нападения бешеного волка на людей. До этого происшествий, связанных с нападением серых хищников на человека, в Приамурье не регистрировалось.

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#животные #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Егаист

    Егаист
    1 час назад

    Началось!!! Со свиньями затихло, теперь к коровам подошли!!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    ми так скора совсем без с/х останемся. А Соя не подвержена бешенству?

  • sabotazh

    sabotazh
    52 минуты назад

    Людей в правительстве не хотят на бешенство проверить?

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    4 минуты назад

    в минувшее лето вырезали всех свиней в области. В следующее что, будут вырезать КРС? Потом куры чем-то заболеют. И "ХаряТорг" войдет на наши просторы по зеленой.

  • Oldlord

    Oldlord
    49 секунд назад

    Светослав Ильиных

    И "ХаряТорг" войдет на наши просторы по зеленой.



    А что это за компания и что ей мешает войти "на наши просторы"?



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