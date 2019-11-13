Зачем держать там людей: экономист предлагает поощрять миграцию с Дальнего Востока

Как сообщало Амур.инфо, в правительство России с инициативой о снижении пенсионного возраста жителям Дальнего Востока обратился глава комитета по региональной политике Николай Харитонов. Он отметил, что изменения затронут 1,2 миллиона человек, на это потребуется ежегодно 16,2 миллиарда рублей.

«Я считаю, что будет правильно, наоборот, поощрять миграцию с Дальнего Востока, потому что поддержание социальной инфраструктуры где-нибудь в Магадане и во Владимирской области – это две совершенно разные суммы. То есть на единицу населения на Дальнем Востоке государство тратит принципиально больше, чем в центральной России. И это непроизводительные расходы. Зачем там держать людей, которые просто там живут и что-то там стоят местным бюджетам и федеральным бюджетам? Надо оставить ровно то количество людей, которое необходимо для обслуживания предприятий, для работы в сельском хозяйстве, на рудниках, железных дорогах и шахтах. А лишних людей надо оттуда просто вывозить», – сказал Алексей Зубец.