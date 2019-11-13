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13ноября
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сегодня, 09:13 27

Зачем держать там людей: экономист предлагает поощрять миграцию с Дальнего Востока

Зачем держать там людей: экономист предлагает поощрять миграцию с Дальнего Востока
Фото: pixabay.com

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что с Дальнего Востока необходимо вывозить людей. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщало Амур.инфо, в правительство России с инициативой о снижении пенсионного возраста жителям Дальнего Востока обратился глава комитета по региональной политике Николай Харитонов. Он отметил, что изменения затронут 1,2 миллиона человек, на это потребуется ежегодно 16,2 миллиарда рублей.

«Я считаю, что будет правильно, наоборот, поощрять миграцию с Дальнего Востока, потому что поддержание социальной инфраструктуры где-нибудь в Магадане и во Владимирской области – это две совершенно разные суммы. То есть на единицу населения на Дальнем Востоке государство тратит принципиально больше, чем в центральной России. И это непроизводительные расходы. Зачем там держать людей, которые просто там живут и что-то там стоят местным бюджетам и федеральным бюджетам? Надо оставить ровно то количество людей, которое необходимо для обслуживания предприятий, для работы в сельском хозяйстве, на рудниках, железных дорогах и шахтах. А лишних людей надо оттуда просто вывозить», – сказал Алексей Зубец.

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#Дальний Восток #российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • Эйсебио

    Эйсебио
    1 час назад

    так давайте все переедем в Москву-дайте нам бесплатно квартиры

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    "лишних людей" что в головах у этих гореэкономистов и гореуправленцев. То некачественное население, то лишние люди.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...вот жеж ссука какая...

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Россию - в границы Московского княжества!!! Даешь!!!

    Либерализм - методологическая основа ПРЕДАТЕЛЬСТВА интересов страны!

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Пиндосская шваль, таких надо «вывозить» из любых учреждений, эта дрянь будет указывать где мне жить.

  • aligator2

    aligator2
    1 час назад

    Правильно говорит. В неблагоприятных климатических условиях должно быть людей ровно сколько нужно, вахтовый метод, достойная оплата труда. А что кому то плохо будет, если у него будет жильё и работа в центральной России, у нас что Япония, жить негде. Да и в СССР люди отрабатывали на Севере, на БАМе, зарабатывали денег и уезжали на юга. Да и сейчас кого здесь не держат семья, дети уезжают. Зачем здесь содержать лишних людей не создающих добавленной стоимости, столько бюджетников. В той же Канаде на Северных территориях живут либо коренные национальности в традиционном укладе и их поддерживает государство, но их мало. Либо люди едут туда зарабатывают деньги, лишаясь определённых благ, а затем возвращаються в более обжитые места. Как-то так. И речь не идет о Благовещенске или Владивостоке, но у нас куча населения в сёлах, в полном гавне и у детей никаких перспектив выбраться оттуда. А поддерживать там достойное образование, досуг, инфраструктуру действительно дорого и неэффективно, ведь во многих местах не с чего создавать добавленную стоимость( я говорю не о тамбовском районе и т.п.) Так не проще ли дать людям дом в центральной полосе. где есть работа, инфраструктура, относительно конечно, но всё же есть. И у детей там больше перспектив выбраться из села. Как-то так. А physic 1 советую ознакомиться с понятием либерализм и что оно означает, а не использовать, как матерное слово.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Эйсебио

    так давайте все переедем в Москву-дайте нам бесплатно квартиры



    И работу с зарплатой!



    А этого "гения" вместе со всем институтом - в один из лучших городов Амурки - в Свободный.



    Хотя, Анадырь ему больше подойдёт.



  • full

    full
    1 час назад

    Забавные деятели, им все время хочется возглавить процесс, который идет сам по себе в силу объективных причин. Главное, что сам процесс им по барабану, задача сохранить теплое местечко, изображая заботу о стране и народе, освоить деньги, выделяемые из бюджета на их фантазии и трепотню.

  • Эйсебио

    Эйсебио
    1 час назад

    фашистская пропаганда в действии

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В центральных областях такая же безнадега и разруха.Кроме Москвы...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Есть в его словах логика. Куда записываться?

    Я и моя семья тут явно лишние.

  • nerv

    nerv
    58 минут назад

    Интересно,как этот умник будет жить,если из всех регионов,которые Москву кормят, вывезти людей?

  • Эйсебио

    Эйсебио
    47 минут назад

    надо отделяться на фиг от России-она с ДВ только качает ресурсы и взамен ничего не даёт

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    42 минуты назад

    Эйсебио

    надо отделяться на фиг от России-она с ДВ только качает ресурсы и взамен ничего не даёт



    вы главное теперь слишком с места, откуда запостили далеко не отходите. щас за вами приедут, проедете в одно отделение и уже завтра будете постить "Боже, царя храни..."

  • Эйсебио

    Эйсебио
    41 минута назад

    да не ухожу я-Россия считает ДВ своей колонией

  • кержак

    кержак
    33 минуты назад

    ...позволю себе поправить...Москва считает...

  • Эйсебио

    Эйсебио
    28 минут назад

    проректор озвучил позицию Правительства

  • кержак

    кержак
    24 минуты назад

    ...очень сомневаюсь.

  • Эйсебио

    Эйсебио
    14 минут назад

    а ничего что ДВ это наша Родина и здесь могилы наших предков?

  • кержак

    кержак
    12 минут назад

    это неоспоримо.и не обсуждаемо. я ж написал - ссука.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    10 минут назад

    А по мне так этот Зубец лишний в России, вывезти его в Африку за ненадобностью

  • ямщик

    ямщик
    10 минут назад

    А куда вывозить будут? Пенсионерам надо чтобы потеплее было и поспокойнее. Вот, не знаю, Сочи наверное не подойдет? В Россию куда-нибудь. В среднюю полосу. Там нормально.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Эйсебио

    а ничего что ДВ это наша Родина и здесь могилы наших предков?



    И наши скоро будут...



    Никто не станет тратить деньги, чтобы облегчить нам бегство с Дальнего Востока!



  • кержак

    кержак
    7 минут назад

    ...Лорд...а ты чо, убежать хочешь?

  • Эйсебио

    Эйсебио
    4 минуты назад

    и потом Лорд будет звездой Крыминфо

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    кержак

    ...Лорд...а ты чо, убежать хочешь?



    Старый я уже, чтобы убегать. )))



  • кержак

    кержак
    2 минуты назад

    ...во...корни у нас тут.

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