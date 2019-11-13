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13ноября
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сегодня, 09:14 0

Осадков не будет: прогноз погоды в Амурской области на 13 ноября

Осадков не будет: прогноз погоды в Амурской области на 13 ноября
Фото: pixabay.com

13 ноября в Амурской области переменно облачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня опустится до минус 10...15, местами – до минус 15...20 градусов. На севере холоднее – минус 15...20, местами – 20...25.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 10...12 градусов.

На автодорогах области и Благовещенска наблюдаются снежный накат, местами гололедица.

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#погода

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