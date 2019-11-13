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13ноября
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В Благовещенске из-за отравления нефтепродуктами умерла сова (видео)

В Благовещенске из-за отравления нефтепродуктами умерла сова (видео)
Фото: instagram.com/saffina7777/

В Благовещенске в птичьем приюте из-за отравления нефтепродуктами погибла сова. Птица упала в бочку с машинным маслом. Выходить ее пыталась хозяйка приюта для пернатых Светлана Садова. Однако организм совы не смог справиться с отравлением.

Об этом Светлана написала на своей странице в Инстаграме, где периодически рассказывает о жизни постояльцев приюта, сообщает о тех птицах, которым нужна помощь.

«Лети за радугу малыш. Не выжила сова. Отказали почки от отравления. Масло машинное не смывалось до конца, кожа была вся покрыта плёнкой масленой, шея и голова... Как ни пыталась все оттереть и смыть, организм не справился с отравлением нефтепродуктами... Берегите природу», – написала благовещенка.

В птичьем приюте эта сова появилась накануне. Ее вместе с еще одной совой привезли из Ивановки. «(...)Они залетели в амбар с машинами на ночь за кормом, а вылететь не смогли. Одна билась в окно, легкую черепно-мозговую травму заработала, дезориентирована, но шипит и кусается. Вторая в тяжелом состоянии: упала в бочку с машинным маслом. Спасибо папе и дочке – оперативно привезли совушек, у которых есть шанс жить на воле», – писала ранее волонтер.

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#животные #происшествия

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