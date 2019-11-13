Рогозин считает, что тревожиться по поводу трат на Восточном не стоит

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Оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодроме Восточный нет. «Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», – сказал глава Роскосмоса Рогозин

Вместе с тем Рогозин отметил, что критика президента РФ, прозвучавшая накануне, «абсолютно обоснованна». «Естественно, он информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», – добавил глава Роскосмоса.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в рамках строительства космодрома решаются несколько задач, пишет «Интерфакс».

«Первое – это создание комплекса РКК "Ангара" к 2023 году к началу летных испытаний и к концу 2022 года, завершение строительных работ и обеспечение максимального эффективного использования каждого бюджетного рубля, который выделяется на эту стройку. Что касается первой очереди – это завершение претензионной работы, возвращение в бюджет тех средств, которые были выведены со стройки, это около 24 миллиардов рублей, неотработанных авансов, все контракты расторгнуты, по ряду контрактов заключены мировые соглашения. Как действовать дальше – все понятно», – сказал Рогозин.

«Параллельно с претензионной работой – это достройка этих объектов. Основные объекты – технический комплекс, стартовый комплекс будут вводиться в эксплуатацию, начиная с 1 квартала следующего года. Ряд объектов, которые в разной степени достройки (…) будут достроены в течение ближайших лет», – резюмировал он.

В понедельник, 11 ноября, на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения так и не удалось прекратить полностью.

Позднее пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что, «президенту был сделан комплексный доклад по Восточному, который он привел в качестве иллюстрации». Песков сообщил, что на строительство космодрома Восточный был выделен 91 миллиард рублей, похищено 11 миллиардов рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 миллиарда рублей. «Всего (при строительстве Восточного) было похищено – установлено, что было похищено – 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей», – отметил Песков. «Всего в общем объеме на строительство Восточного был выделен 91 миллиард рублей. Из них освоено 66 миллиардов рублей», – сказал он.

По словам Пескова, «на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела». «Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд», – продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. «Дополнительно восемь дел вело МВД. Всего (по этому делу) осуждено 32 человека», – рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома Восточный, Песков повторил: «Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета».

Ранее Амур.инфо также сообщало, что Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств. Так он надеется избежать новых хищений.