Камерный хор «Возрождение» на юбилейном концерте исполнил «Богемскую рапсодию»

Камерный хор «Возрождение» отметил 40-летие большим гастрольным туром по Амурской области, который завершился 10 ноября концертом в областной филармонии. По обыкновению, все места в зрительном зале были раскуплены заранее. Публика получила насыщенный почти двухчасовой концерт, а хор – путевки на выступление в Москве и Токио.

Камерный хор «Возрождение» — один из старейших профессиональных коллективов Амурской области. У него – славная история. За 40 лет из самодеятельного коллектива, в котором пели педагоги, врачи и военные, хор вырос в профессиональное объединение – живое, амбициозное и яркое.

Хор является лауреатом международных хоровых состязаний в России, Китае, Чехии, Австрии. «Возрождение» успешно дебютировало на Всемирных хоровых играх в Сочи и сразу взяло 3 «серебряные» награды – в номинациях «Камерный смешанный хор», «Духовная музыка» и «Фольклор а капелла».

Юбилейную программу камерный хор начал с гастролей по области. Тур начался 12 октября, всего в нем — четыре села. Первой хору рукоплескала Ивановка, 25 числа коллектив давал концерт в Константиновке, 26 — в Поярково. 4 ноября состоялось выступление в Тамбовке. Везде хор принимали тепло.

«Для нас на первом месте будут всегда зрители Амурской области. В Благовещенске мы выступаем в филармонии, в музее. Реже – в других городах и селах. Там нас встречают пирогами, жареной картошкой, рыбой. Однажды нам подарили несколько килограммов гречки. Моя мечта – объехать все дома культуры Амурской области, и далекие, и близкие. Этого хочется больше всего в наш юбилей», — рассказала художественный руководитель камерного хора «Возрождение» Елена Беляева.

Елена Беляева следит за всеми самыми современными трендами в музыке, она постоянно совершенствует репертуар, и вместе с коллективом оттачивает его до идеального звучания. Причем, программа берется довольно сложная – духовная музыка, народные песни, романсы, современные композиции и эстрада, и даже рок-хиты.

К юбилею «Возрождение» приготовило обширную программу, в которой было место и классике, и современности. Самым проникновенным в первом отделении стало песнопение «Слово. Плоть. Бысть». Во время его исполнения над сценой на большом экране парила икона Албазинской иконы Божией Матери.

Второе отделение было посвящено программе «Музыкальный круиз», который хор презентовал в 2013 году. Вместе со зрителями коллектив переносился от фестиваля к фестивалю в самых разных странах, исполняя самые известные песни каждой страны международного маршрута. Отправной точкой стала Аргентина, в которой все поют «Либертанго» Астора Пьяццолы, после была Швеция с великолепной ABBA и Dancing Queen в исполнении женского хора, потом Хорватия с зажигательной песней мужского хора. Прозвучала еврейская песня «Чирибим-чирибом», что означает «все вокруг вертится», была Африка, Мексика и уже ставший знаменитым шуточный «Итальянский салат», без которого не обходится ни один большой концерт.

Большим подарком для зрителей стала «Богемская рапсодия», написанная лидером группы Queen Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня имеет необычную музыкальную форму, она состоит из шести разных частей, которые не делятся на куплеты и припевы, а представляют собой отдельные музыкальные направления: оперу, балладу и другие. Фредди Меркьюри создал запись, в которой сам исполнил все партии, и в этом виде она в живом исполнении больше не звучала из-за сложности.

Камерный хор «Возрождение» не просто разложил на голоса «Богемскую рапсодию», но и блестяще исполнил ее. Зрители долго аплодировали и кричали «браво».

Сегодня в хоре 25 музыкантов в возрасте от 20 до 45 лет. Есть в коллективе и семьи.

«Каждого из них я люблю, каждый много значит. В нашем хоре поют четыре семейные пары. Это Андрей и Юлия Лиманские, Анна и Павел Тряпкины, в прошлом году появилась настоящая хоровая свадьба – у Ульяны и Павла Кипаридзе. А первая семья, которая появилась в хоре – это я и мой муж Альберт Хан. А еще в нашем хоре давно поет Ольга Вяткина, и вот почти 10 лет вместе с ней поет ее дочь Елена Богданова. Я хочу поблагодарить зрителей за любовь, аплодисменты. Все мы делаем только для вас, мы вас очень любим!» — поблагодарила публику Елена Беляева.

«Лично для меня «Возрождение» — это фундамент, традиции. Это – старейший профессиональный коллектив Амурской областной филармонии, жемчужина Дальнего Востока, жемчужина России. У меня есть личное отношение к этому коллективу. Хор и лично Елена Геннадьевна одними из первых поддержали мое назначение. И этот аванс дорогого стоит. Елена Беляева – очень сильный, очень талантливый и горящий своим делом человек. И необходимо это всячески поддерживать», — отметила директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

В этот вечер хор получил бурные овации и поздравления от зрителей и первых лиц области. А главным подарком стали путевки на выступление в Москве и Токио, а также гастроли по Амурской области в следующем году.

Для справки:

Хор был создан в 1979 году как женский хор «Полынок» музыкального училища № 2. Потом состав пополнился мужчинами, название сменилось на «Возрождение», а хор стал профессиональной концертной организацией. Сегодня в камерном хоре 26 артистов. «Возрождение» ведет активную концертную деятельность с яркими интерактивными программами. Одними из полюбившихся зрителям проектов являются «Возрождение» в музее», «Ночь. Хор. Филармония», концерты ко Дню славянской письменности и другие.

Больше фото - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.