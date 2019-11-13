Гороскоп 13 ноября: Рыбам необходимо положиться на интуицию, у Раков начинается активная борьба

Восход Солнца: 07:39

Заход Солнца: 16:48

Солнце в Скорпионе.

Овен. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Ваши усердие, преданность делу и работоспособность принесут свои плоды. Возросший жизненный потенциал и творческие способности благоприятно скажутся на способности к самовыражению. В личной жизни вероятны серьезные осложнения.

Телец. Благоприятный день, отмеченный подъемом жизненной энергии. Начатые дела будут успешно завершаться. Вы можете извлечь большую пользу из общения с деловыми партнерами, но только при условии, что будете тактичными и обходительными. В разговорах с начальством избегайте острых углов. Возможно новое романтическое знакомство, отмеченное впоследствии серьезными намерениями.

Близнецы. Звезды советуют проанализировать прошедший путь и постараться избавиться от ошибок и заблуждений. Незаконченные дела могут принести неприятности и потребовать от Вас много усилий или денежных трат. Благоприятный день. День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития.

Рак. День тяжелый, связанный с активной борьбой, отстаиванием своих принципов, самозащитой. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Усилится противопоставление с окружающим миром. Ваша рассудительность поможет избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября: Рыбам стоит воздержаться от поездок, у Близнецов бытовые хлопоты

Лев. День благоприятный для командировок, путешествий. Если сегодня Львам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждет удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы – спешите воспользоваться этой возможностью.

Дева. Сегодня благоприятны путешествия, прогулки по зимнему лесу, активный отдых среди единомышленников. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет все мысли. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры.

Весы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Взвешивайте каждый шаг. Не будьте излишне доверчивы к людям.

Скорпион. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Посвятите день общению с детьми. Вы почувствуете себя комфортно. Взаимная привязанность и любовь согреет и успокоит душу. Возможно, что, не ожидая от жизни много, Вы связываете со своими детьми большие надежды, и они Вас не обманут. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему.

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Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Удачный день. Вероятно получение прибыли, осуществление давней мечты. Уделите повышенное внимание семье, так как общение в шумной компании, застолье или прием гостей может привести к ссорам или размолвкам со слезами и взаимными обвинениями.

Козерог. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Козероги почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом возьмутся за все дела. Хороший день для физических нагрузок, зачатия, лечения. Звезды настолько благоприятствуют Вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, Вы все можете, все Вам под силу.

Водолей. День преобразования космической энергии, получения сокровенных знаний, день нравственного очищения. Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений.

Рыбы. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при работе с бумагами. Вас ждут перемены в личной жизни. Особенно это касается мужчин-Рыб.

Астролог: Вальдемар Небоходцев