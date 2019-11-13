В Амурском онкодиспансере купили автомобиль для перевозки радиоактивных источников

Для нужд Амурского областного онкологического диспансера приобрели специально оборудованный автомобиль, в котором можно перевозить радиоактивные источники. Их транспортировка связана с облучением персонала, поэтому машина соответствует всем требованиям радиационной безопасности. Подобный автомобиль в Приамурье единственный.

Новенький «Рено Доккер» обошелся учреждению более чем в два миллиона рублей. Автомобиль предназначен для перевозки радиоактивных источников. Его багажник – это, по сути, сейф со стенками из стали и свинца. «Это как бронированная машина, пуля в ней завязнет», – шутит заведующий лабораторией радионуклидной диагностики Игорь Лукьянов.

Именно для этой лаборатории и предназначен опасный груз, который перевозит машина. Получают его либо в аэропорту Благовещенска, либо в аэропорту Хабаровска – и тогда бок о бок с радиоактивной «начинкой» приходится ехать 8 часов.

«Этот автомобиль имеет специальный сертификат, мощную систему защиты, он выполнен со всеми требованиями радиационной безопасности. Люди во время транспортировки груза защищены практически полностью», – рассказывает Игорь Николаевич.

Радиоактивные источники используются для диагностики, в том числе онкологических заболеваний. Для этого препараты, которые перевозят с такими предосторожностями, внутривенно вводятся пациентам. Разные радиоактивные вещества специфичны и имеют разные свойства – способны накапливается в костях, в печени, в головном мозге или легких. Затем аппаратура регистрирует излучение от пациента, и врач может поставить достаточно точный диагноз.

«Например, в данном исследовании мы ищем наличие метастазов и видим, что их нет, – объясняет Игорь Лукьянов. – Ежедневно мы обследуем по 12 человек. Стараемся выработать полностью все, что приготовлено на сегодня, иначе препарат распадается, завтра его не будет».

Пациенты, которое проходят подобное обследование, получают определенную дозу облучения, но сотрудники лаборатории радионуклидной диагностики контактируют с радиоактивными источниками ежедневно. Ведь вещество необходимо набрать в шприц и сделать инъекцию. Для этого в процедурном кабинете установлен специальный защитный бокс, помещая руки в который, лаборант должен набрать вещество в шприц, используя при этом просвинцованные перчатки.

В кабинете Игоря Лукьянова до сих пор хранится раритетный дозиметр, есть и современные приборы. Кстати, по словам специалиста, радиационный фон в здании лаборатории даже спокойнее, чем в центре Благовещенска – благодаря толстым бетонным стенам.

«Методики остаются неизменными, меняется только оборудование, улучшается его качество. Раньше мы видели опухоль 5 сантиметров, меньше не могли, сейчас видим до 2 миллиметров – это прогресс», – заключает заведующий лабораторией.

Автомобиль, на котором в Благовещенск смогут безопасно перевозить радиоактивные источники, будет курсировать в Хабаровск каждые две недели. Подобная машина на территории Амурской области единственная в своем роде и есть только в распоряжении Амурского онкологического диспансера.