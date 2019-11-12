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12ноября
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Владельцев «найденышей» приглашают стерилизовать животных бесплатно

Владельцев «найденышей» приглашают стерилизовать животных бесплатно

Не менее 500 кошек и собак Благовещенска и близлежащих районов бесплатно стерилизуют до конца 2020 года. Работа будет проходить в рамках президентского гранта, который выиграла общественная организация любителей животных «Велес».

Льготная вакцинация и стерилизация коснется только конкретной категории животных – это бездомные либо бывшие бездомные. «Как понять, что животное ранее было бездомным? Во-первых, все волонтеры, все приюты отдают животное новому владельцу по договору, можно просто показать договор. Приют "Остров спасения", к примеру, еще и фотографирует владельца с животным. В принципе, достаточно показать фотографию на официальной странице приюта», – поясняет Нина Стельмахова в программе «Простые вопросы».

На эти цели «Велес» получил 1 миллион 761 тысячу рублей. Федеральные деньги поступили на днях. Сейчас организация закупает препараты, чипы, ведет запись желающих простерилизовать и провакцинировать животное. «Проект нацелен именно на то, чтобы люди, которые сомневаются, брать животное или не брать, не боялись того, что могут столкнуться с трудностями. Наша задача – помочь этим людям», – продолжает Нина Владимировна.

Также в рамках проекта планируется проводить уроки доброты в школах, чтобы вести профилактику жестокого обращения с животными.

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#животные #Простые вопросы

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