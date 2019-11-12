В 2020 году на российских дорогах появится новый дорожный знак

В 2020 году на российских дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Это требование содержится в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора.

Также планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, пишет «Коммерсантъ».

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД разработал обновленные редакции стандартов ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 с требованиями и правилами применения знаков, разметки, светофоров и других технических средств организации движения. Документ находится «на последней стадии утверждения», рассказал начальник отдела инженерного обустройства автодорог РосдорНИИ Олег Кузьмин.

Уточняется зона действия знаков 3.27–3.30, запрещающих стоянку и остановку.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), они действуют до перекрестка или конца населенного пункта, не прерываясь в местах выезда из дворов. По новому ГОСТу знак «Парковка» запрет снимает. «Сегодня транспортные средства, установленные на оборудованной парковке после одного из знаков, запрещающих остановку или стоянку, могут быть оштрафованы и эвакуированы»,— пояснил Олег Кузьмин.

При этом уточнено, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 (остановка запрещена). Иными словами, если желтая разметка началась у указателя и закончилась на въезде из двора, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется. Также уточнено, что знаки 3.20–3.22 о запрете обгона необходимо устанавливать с двух сторон двухполосных дорог (сейчас это лишь рекомендация).

Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

У этих указателей специальная форма, чтобы их нельзя было перепутать с другими знаками, пояснил Кузьмин. Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка. Если один из них по какой-то причине отсутствует, то по оборотной стороне другого знака (например, «Уступи дорогу» в виде треугольника) водитель понимает, кому на перекрестке отдан приоритет в движении. Размещение указателей на щитах ухудшает информативность, поясняет Олег Кузьмин.

Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне (как временный знак), устанавливая на временных переносных опорах и информационных щитах. Это позволит ее использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. Действующий ГОСТ разрешает применять 8.23 только для стационарных приборов. РосдорНИИ сейчас готовит методику для регионов по применению стационарных и мобильных камер, там зафиксируют правило ставить знаки перед зонами контроля, в конце ноября ее планируется утвердить.

С учетом опыта Москвы во всех городах разрешат использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле: например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». Платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7.

Стандарты планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года, рассказали в Росстандарте. Одновременно потребуются и изменения в ПДД.