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12ноября
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сегодня, 20:30 0

С «забывчивой» благовещенки взыскали больше миллиона долгов по налогам

На исполнении в отделе судебных приставов № 2 по городу Благовещенску находилось исполнительное производство о взыскании имущественных налогов. На основании исполнительного документа, выданного налоговой службой, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере более 424 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом–исполнителем был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должницы и ряд других мер, направленных на взыскание задолженности.

«С учётом того, что это далеко не первое исполнительное производство, которое велось в отношении индивидуального предпринимателя, она в полной мере осознавала неотвратимость взыскания и правовые последствия неуплаты долга. Гражданка не стала затягивать с оплатой задолженности и полностью её погасила двумя платежами. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщили в пресс-службе УФССП по Амурской области.

При этом горожанка, по данным приставов, регулярно «забывает» заплатить налоги. За последние несколько лет судебными приставами с неё взыскано более 1 миллиона 100 тысяч рублей налоговой задолженности.

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#закон

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