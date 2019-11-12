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12ноября
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сегодня, 19:56 0

Следственный комитет РФ запустил проект «Внимание, пропал ребенок!»

Следственный комитет РФ запустил проект «Внимание, пропал ребенок!»
Фото: tvzvezda.ru/

Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил проект «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан.

Для розыска детей следственными органами организовано взаимодействие с коллегами из других структур, и разрабатываются новые методики с целью совершенствования розыска. Так, Следственным комитетом РФ совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами – МВД России, МЧС России, Министерством обороны, Росгвардией подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.

«Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому руководством СК России поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях. Кроме того, ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность. В каждом следственном управлении СК России созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства. Для централизации этой работы Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел», – сообщили в СК.

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#дети #происшествия

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