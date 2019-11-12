Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:15 0

Школьник из Архаринского района выиграл телевизор, став юннатом года

Школьник из Архаринского района выиграл телевизор, став юннатом года

В рамках профильной смены «Лидер юннатского движения», которая проводилась в детском лагере «Колосок», был организован XV областной конкурс «Юннат года». В борьбу за звание лучшего натуралиста включились 30 школьников из 10 муниципалитетов.

Конкурсанты соревновались в знании основ биоэтики, экологии, зоологии и растениеводства, определяли представителей флоры и фауны Амурской области, демонстрировали умения выполнять практические задания и решать экологические задачи.

В ходе смены ребята посетили занятия по классу гитары и вокала, выполняли творческие задания на мастер-классах коллектива театральной студии «Этюд», прошли спортивные эстафеты.

По итогам соревнований лидером юннатского движения в 2019 году признан школьник села Новоспасск Архаринского района Кирилл Медведев. Призерами в номинациях стали ученик гимназии № 25 города Благовещенска Андрей Мелахов, представительница школы № 8 города Свободный Иулиания Боголюб, обучающаяся Сергеевской школы Благовещенского района Татьяна Парафейник и воспитанница Центра внешкольной работы Константиновского района Ирина Волошина.

Отличившиеся конкурсанты награждены дипломами и памятными призами, главный из которых – телевизор.

Смена «Лидер юннатского движения» организована на средства министерства образования и науки Амурской области, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 66

#конкурсы

распечатать


Общество 2

Благовещенец представит Приамурье на музыкальном конкурсе в Москве

Общество 1

В Благовещенске продлили конкурс эскизов для снежного городка

Эксклюзив 7

Дарья Шерешевская представила родную Зею в телевикторине «Своя игра»
Культура

Жители Благовещенска, Зеи и Екатеринославки лучше всех спели о России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь