Школьник из Архаринского района выиграл телевизор, став юннатом года

В рамках профильной смены «Лидер юннатского движения», которая проводилась в детском лагере «Колосок», был организован XV областной конкурс «Юннат года». В борьбу за звание лучшего натуралиста включились 30 школьников из 10 муниципалитетов.

Конкурсанты соревновались в знании основ биоэтики, экологии, зоологии и растениеводства, определяли представителей флоры и фауны Амурской области, демонстрировали умения выполнять практические задания и решать экологические задачи.

В ходе смены ребята посетили занятия по классу гитары и вокала, выполняли творческие задания на мастер-классах коллектива театральной студии «Этюд», прошли спортивные эстафеты.

По итогам соревнований лидером юннатского движения в 2019 году признан школьник села Новоспасск Архаринского района Кирилл Медведев. Призерами в номинациях стали ученик гимназии № 25 города Благовещенска Андрей Мелахов, представительница школы № 8 города Свободный Иулиания Боголюб, обучающаяся Сергеевской школы Благовещенского района Татьяна Парафейник и воспитанница Центра внешкольной работы Константиновского района Ирина Волошина.

Отличившиеся конкурсанты награждены дипломами и памятными призами, главный из которых – телевизор.

Смена «Лидер юннатского движения» организована на средства министерства образования и науки Амурской области, сообщает областное правительство.