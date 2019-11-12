Амурскую школу назвали именем Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

Школе села Среднебелая Ивановского района присвоили имя Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. В день кончины знаменитого выпускника, 11 ноября, в образовательной организации прошли торжественные мероприятия: открытие мемориальной доски, возложение цветов, концерт.

Почетным гостем праздника стала племянница Альберта Слюсаря, приехавшая с семьей из центральной части страны. Также на мероприятии присутствовали представители регионального Минобрнауки, местных органов власти, ДОСААФ, ДВОКУ, районного военкомата, школьники, в том числе и из других поселений.

Альберт Слюсарь родился в селе Среднебелая Ивановского района в 1939 году. После окончания школы учился в ДВОКУ, служил в Воздушно-десантных войсках. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. За умелое командование дивизией и мужество удостоен звания Героя Советского Союза, награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. После войны возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В последние годы жизни Альберт Слюсарь приезжал в родное село и посещал школу, в которой учился.

«Человек очень вежливый, приятный, несмотря на свои генеральские звезды простой в общении. Во время своего визита к нам он рассказывал не только о своей военной жизни, но и о том, что такое Родина, о любви к ней. Дети слушали, затаив дыхание», – рассказала директор школы Ольга Сучкова.

Присвоение школе имени Героя Советского Союза состоялось в рамках Всероссийской акции по увековечиванию имен Героев Советского Союза и Российской Федерации и стало возможным благодаря письменному разрешению его дочери, проживающей в Рязани.

В Рязани тем временем открыли памятную доску Альберту Слюсарю. Доску разместили на доме № 2 по улице Фрунзе, где проживала семья Альберта Евдокимовича. Инициатива в увековечении памяти Почетного гражданина Рязани, генерал-лейтенанта Слюсаря принадлежит региональному отделению ОНФ.

На церемонии открытия доски присутствовали начальник РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова гвардии генерал-майор Алексей Рагозин, руководители органов власти и местного самоуправления, сослуживцы Альберта Евдокимовича, представители общественных организаций, воспитанники детско-юношеского центра «ЮнАрмия», пишут «Рязанские ведомости».