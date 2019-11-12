В Амурской области больше 300 гектаров земли сдали в аренду без торгов
Администрация Свободненского района предоставила в аренду два земельных участка сельхозназначения площадью 338 гектаров. При этом в нарушение Земельного кодекса РФ торги не проводились. Это выяснилось при проведении проверки прокуратурой Свободненского района.
Более того, по информации прокуратуры, арендатор через два месяца после заключения договора заключил соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды с других хозяйствующим субъектом.
«Это свидетельствует об отсутствии у предпринимателя реального намерения использовать земли в целях ведения крестьянского фермерского хозяйства, превышении полномочий исполнительного органа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По требованию прокуратуры Амурской области Арбитражный суд признал ничтожными сделки с земельными участками в Свободненском районе. Землю вернули в собственность администрации.
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