В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение доценту, расчленившему бывшую студентку (видео)

Следственные органы Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову. В ИВС Соколова навестил правозащитник, который после общения с доцентом сделал вывод, что «у профессора протекла крыша».

63-летнего Олега Соколова обвиняют в чудовищном преступлении – убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Убитую и предполагаемого убийцу связывали романтические отношения – пара жила у Соколова, где и было совершено преступление.

По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов на набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета. В рюкзаке у него обнаружили 2 женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан, сообщает СК РФ.

11 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении задержанного под стражу на 2 месяца. Во время судебного заседания, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения, обвиняемый плакал. С ним даже случилась истерика, из-за которой заседание пришлось прервать на несколько минут, пишет Meduza.

На суде следователь зачитал, что Соколов убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой вместе жил, четырьмя выстрелами из обреза, после чего расчленил и выбросил части тела в реку Мойку. В убийстве мужчина признался и на заседании подчеркнул, что раскаивается и «потрясен, что такое могло произойти». Само убийство Олег Соколов назвал «чудовищным несчастьем».

На вопрос судьи о мотиве преступления обвиняемый пояснил, что жил с Анастасией 5 лет, они собирались пожениться, но потом отношения начали портиться. Девушка «бесилась» при упоминании его двух несовершеннолетних дочек от бывшей супруги. «Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки», – сказал Соколов.

По решению суда историк был арестован до 8 января 2020 года.

Условия содержания Соколова в ИВС по заявлению его адвоката проверил правозащитник Александр Холодов, так как была жалоба на возможное давление со стороны сокамерника из-за того, что дело громкое и статья не простая. Об этом Холодов сообщал на своей странице в социальной сети. Там же он выложил видео встречи, во время которой Соколов сообщил, что претензий к условиям содержания у него нет, однако в прямом смысле слезно просил принести ему очки, так как он не может без чтения.

Позднее правозащитник поделился своим впечатлением от встречи. «Я не знаю, что покажут результаты экспертизы, но у профессора явно "протекла крыша". Больше всего его волновали два вопроса:

1. Очки, чтобы заниматься научной деятельностью



2. Чтобы из ютуба не удалили видео записи с Дмитрием Пучковым – лекции о Наполеоне. Со мной был Антон Миссуловин, и он может подтвердить, что такое было. Я, конечно, не медик, чтобы делать какие-то выводы, но ..... Кстати, еще он выразил огорчение, что сегодня было много СМИ в суде, а его научная деятельность не вызывала такого интереса у журналистов», – написал Холодов.

Между тем в Сети стали появляться истории о том, что поведение Олега Соколова было далеко от идеального. Некая девушка, пожелавшая остаться неизвестной, обвинила его в покушении на убийство еще в 2008 году. По словам потерпевшей, историк был ее любовником. Но, когда она решила с ним расстаться, тот жестоко избил ее. Дело до суда не дошло.

«Я была тогда студенткой, почти ребенком, без связей, без денег, а у него в друзьях Батурин (брат жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – Прим. ред.) и много еще кто. У меня просто не было сил и возможностей двигать это дело. Вы не можете понять, какой ад я пережила. Врагу такого не пожелать. Мне сегодня больно это вспоминать», – рассказала девушка корреспонденту «"МК" в Питере».

Был также инцидент с избиением студента, который на открытой лекции доцента СПбГУ Олега Соколова задал преподавателю неудобный вопрос. В ответ преподаватель попросил вывести юношу из аудитории. К студенту тут же подбежали несколько человек, ударили его по спине и голове, а потом, схватив за шею, вытащили в коридор. Соколов при этом говорил: «Давай отсюда, вали!».

Еще один молодой человек написал на своей странице в социальной сети после того, как Соколова задержали: «Доцент Соколов преподавал у меня. Периодически вел себя неадекватно. Я писал письмо в СПбГУ с просьбой отстранить Соколова от преподавания. А сегодня он расчленил свою бывшую студентку и пытался спрятать в Фонтанке. Похоже, что убитая – моя однокурсница».

Между тем университет СПбГУ разместил на своем сайте официальный комментарий по делу доцента Соколова.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие. В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями.

Информация о том, что ранее студенты жаловались руководству Университета на рукоприкладство со стороны О. Соколова, не соответствует действительности. В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, О. Соколов регулярно получал положительные характеристики», – говорится в пресс-релизе.

Также уточняется, что за поведение на публичной лекции Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности.