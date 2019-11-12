В Благовещенске школьники не пришли на уроки из-за конфликта с одноклассником

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В благовещенской школе № 26 ученики 6-го класса массово не явились на занятия. Причина тому – регулярные нападки, оскорбления, побои одного из одноклассников. Об этом Амур.инфо сообщила одна из мам. Последний каплей стало событие 9 ноября, рассказала благовещенка.

В этот день произошла драка с участием нескольких учеников возле школы. «Пострадали в том числе прохожие, которые пытались их разнять. Причем папа мальчика, который в этот момент пришел, не стал разнимать детей, а стал оттаскивать этих людей. И охранник школы получил повреждения, у него разбито лицо. Прохожих папа и на землю валил, и телефоны отбирал, кто пытался снимать. Мальчик терроризирует наших деток с прошлого года. Обзывает, уроки срывает, кричит, матом ругается. Даже родителей одноклассников может матом спокойно обозвать», – сообщила родительница.

Она добавила, что неоднократно родители писали заявления на школьника в полицию. Однако никаких мер до сих пор не принято.

«Он постоянно дерётся с одноклассниками! 9 ноября кидался на машину, где сидел его одноклассник. Управы на него нет. Весь класс объявил бойкот, и дети не ходят в школу уже 2 дня, так как не хотят учиться с данным человеком. 12 ноября в 18:00 в школе состоится собрание с участием работников управления образования и родителей класса», – поясняют родители.

По информации Амур.инфо, папа ребенка считает, что сына на конфликтное поведение провоцируют одноклассники.

Ситуацию прокомментировали в мэрии. «Для урегулирования возникшей конфликтной ситуации в 6-м классе школы № 26 Благовещенска в понедельник 11 ноября было проведено собрание с участием руководства школы, полиции, управления образования администрации города Благовещенска и законных представителей учеников этого класса. На собрании родители высказали свои претензии к поведению одного из учеников, его отношению к одноклассникам и позиции, занятой отцом ребёнка», – сообщили в администрации Благовещенска.

Там добавили, что по итогам собрания были определены меры по урегулированию конфликта, назначено родительское собрание с приглашением всех сторон. Сотрудником полиции на месте были составлены протоколы по изложенным фактам. По заявлениям, поступившим от родителей, проводится проверка.

Все материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Благовещенска для принятия мер в соответствии с законодательством. В настоящее время в школе проводится служебная проверка в отношении педагогов, своевременно не принявших меры по защите прав детей в рамках учебного процесса.