Телезрительница обнаружила опасную болезнь у ведущей, когда смотрела программу

Девушка смотрела программу и в комментариях посоветовала ведущей телеканала Network 10 сходить в больницу. Во время эфира она увидела у журналистки подозрительное образование на шее.

Антуанет Латуф (так зовут журналистку) прислушалась к внимательной зрительнице и теперь обязана ей жизнью.

Когда Венди Маккой смотрела эфир Network 10, её внимание привлекло образование на шее журналистки. Предположив, что это связано со щитовидной железой, девушка написала о своих подозрениях в группу канала в Facebook.

«Антуанет Латуф проверяла щитовидку? Я не умничаю или троллю, просто переживаю из-за того, что видела сегодня по телевизору», – оставила женщина комментарий под одной из публикаций.

Когда редактор канала рассказал Латуф о сообщении, она скептически к нему отнеслась – мало ли что могут написать люди в комментариях. Но потом ведущая пересмотрела эфир и заметила то, о чем говорила телезрительница.

В семье журналистки у многих родственников были проблемы с щитовидной железой, поэтому она почти сразу записалась на приём к эндокринологу. Анализы выявили у неё кисту, а также аутоиммунное заболевание.

Несмотря на то что опухоль оказалась доброкачественной, здоровье девушки было под большой угрозой. Если бы врачи вовремя не удалили опухоль, то Антуанет могла лишиться голоса, а затем не смогла бы глотать и дышать. После произошедшего телеведущая сразу же поблагодарила свою спасительницу.

«Спасибо за заботу. Такую всеобъемлющую, что ты протянула руку помощи мне, совершенно незнакомому человеку, и отправила к врачу. Твой добрый поступок, должно быть, спас мою карьеру», – цитирует телеведущую Life.