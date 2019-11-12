Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 0

Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов

Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов
Фото: pixabay.com

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам заявил, что надзорное ведомство обнаружило 2 500 нарушений при реализации нацпроектов. Большинство нарушений нашли при проверке проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

Юрий Чайка пояснил, что прежде всего проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Газета пишет, что хуже всего ситуация обстоит с нацпроектом «Цифровая экономика», при реализации которого было освоено только 15 % из выделенных на год 108 миллиардов рублей. В проекте «Экология» израсходовали лишь четверть доведенных до исполнителя денег, сообщает «Новая газета».

На заседании Чайка также напомнил об инициативе Генпрокуратуры создать реестр «компаний-коррупционеров». По его мнению, для предотвращения злоупотреблений на торгах нужно как можно быстрее принять законопроект, по которому юридические лица за коррупционные правонарушения привлекались бы к административной ответственности.

Просмотров всего: 159

#закон #российская власть

распечатать


Общество 1

В Амурской области больше 300 гектаров земли сдали в аренду без торгов
Происшествия 1

Депутат Госдумы обратился в Роспотребнадзор, чтобы помочь амурским родителям онкобольных детей
Общество

Муниципалитетам Приамурья отказали в выдаче паспортов готовности к зиме
Происшествия 1

В Приморье пограничники изъяли лапы амурского тигра и гималайского медведя (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь