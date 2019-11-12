Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам заявил, что надзорное ведомство обнаружило 2 500 нарушений при реализации нацпроектов. Большинство нарушений нашли при проверке проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

Юрий Чайка пояснил, что прежде всего проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Газета пишет, что хуже всего ситуация обстоит с нацпроектом «Цифровая экономика», при реализации которого было освоено только 15 % из выделенных на год 108 миллиардов рублей. В проекте «Экология» израсходовали лишь четверть доведенных до исполнителя денег, сообщает «Новая газета».

На заседании Чайка также напомнил об инициативе Генпрокуратуры создать реестр «компаний-коррупционеров». По его мнению, для предотвращения злоупотреблений на торгах нужно как можно быстрее принять законопроект, по которому юридические лица за коррупционные правонарушения привлекались бы к административной ответственности.