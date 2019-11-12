В Тынде продолжается борьба со снежной стихией

Фото: администрация Тынды

В Тынде декадная норма осадков превышена в полтора раза. 11 ноября в городе шел сильный снег, выпало 12,5 миллиметра осадков, при декадной норме всего 6 миллиметров. В борьбе со снегом на дорогах Тынды задействованы 9 единиц техники: четыре грейдера, две подметально-уборочные машины, пескоразбрасыватель, погрузчик и самосвал. Т

На уборку улиц вышли восемь дорожных рабочих. В данный момент работы по очистке городских дорог продолжаются в усиленном режиме. По техническому регламенту, в первую очередь дорожники расчищают автобусные маршруты, крутые спуски и подъемы, которых в северной столице Приамурья благодаря особенностям ландшафта немало. С помощью техники очищают проезжую часть, удаляют накаты, расчищают от снега остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним.

Пресс-служба администрации Тынды информирует, что уже расчищены от снега дороги по улицам Комарова, Алтайской и Семилетки в районе Взрывпрома, Школьная, Депутатская, Лазурная, Зеленый переулок, а также улицы Новая и Кольцевая в микрорайоне Новый Таежный, улицы 8 Марта и Дина Рида в Старом Таежном. Также снегоуборочная техника навела порядок на улице Кирова, в Студенческом проезде и микрорайоне Беленький.

Работы по очистке от снежных завалов продолжаются на улице Красная Пресня. Сегодня дорожные рабочие планируют расчистить улицы Мохортова, Верхне-Набережную, Школьную, Профсоюзную и Северную-Объездную, а также по возможности окраины города.

Пока с помощью техники снег сдвигают с дороги, в ближайшее время его вывезут за пределы города.