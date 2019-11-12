Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:09 1

В Тынде продолжается борьба со снежной стихией

В Тынде продолжается борьба со снежной стихией
Фото: администрация Тынды

В Тынде декадная норма осадков превышена в полтора раза. 11 ноября в городе шел сильный снег, выпало 12,5 миллиметра осадков, при декадной норме всего 6 миллиметров. В борьбе со снегом на дорогах Тынды задействованы 9 единиц техники: четыре грейдера, две подметально-уборочные машины, пескоразбрасыватель, погрузчик и самосвал. Т

На уборку улиц вышли восемь дорожных рабочих. В данный момент работы по очистке городских дорог продолжаются в усиленном режиме. По техническому регламенту, в первую очередь дорожники расчищают автобусные маршруты, крутые спуски и подъемы, которых в северной столице Приамурья благодаря особенностям ландшафта немало. С помощью техники очищают проезжую часть, удаляют накаты, расчищают от снега остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним.

Пресс-служба администрации Тынды информирует, что уже расчищены от снега дороги по улицам Комарова, Алтайской и Семилетки в районе Взрывпрома, Школьная, Депутатская, Лазурная, Зеленый переулок, а также улицы Новая и Кольцевая в микрорайоне Новый Таежный, улицы 8 Марта и Дина Рида в Старом Таежном. Также снегоуборочная техника навела порядок на улице Кирова, в Студенческом проезде и микрорайоне Беленький.

Работы по очистке от снежных завалов продолжаются на улице Красная Пресня. Сегодня дорожные рабочие планируют расчистить улицы Мохортова, Верхне-Набережную, Школьную, Профсоюзную и Северную-Объездную, а также по возможности окраины города.

Пока с помощью техники снег сдвигают с дороги, в ближайшее время его вывезут за пределы города.

Просмотров всего: 266

#погода #Тында

распечатать


Происшествия

В Тынде разыскивают пропавшего мужчину
Спорт

Тындинские бильярдисты вернулись с соревнований с золотыми медалями
Общество

До минус 24 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 13 ноября
Общество

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Амурской области
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад



    Амуринфо

    В борьбе со снегом на дорогах Тынды задействованы 9 единиц техники, на уборку улиц вышли 8 дорожных рабочих



    Офигеть! Аж 8 человек убирают 35 тысячный город!

    Конечно, это борьба. С разрухой в голове.

    А все потому, что вместо того, чтобы заниматься городом, Михайлова занимается самопиаром

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь