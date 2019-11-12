В амурском парламенте посоветовали улучшать демографию не за счет мигрантов

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Поучаствовать в общественных обсуждениях заявилось около 150 человек. Это представители органов местного самоуправления муниципальных образований, представители политических объединений, общественных организаций, студенты, заинтересованные амурчане.

Первым выступил глава Константиновского района Александр Колесников. Он рассказал о проблемах, которые возникают при предоставлении муниципальным образованиям субсидий из регионального бюджета. Из-за непоследовательного выделения областных субсидий, местным бюджетам приходится искать дополнительные деньги, чтобы обеспечить долю софинансирования, изыскивать их из запланированных первоочередных расходов и влезать в долги.

«Так, в первоначальном бюджете Константиновского района на текущий год сумма субсидий была запланирована в объеме 172,7 миллиона рублей. В течение года объем субсидий увеличился на 31,9 миллиона рублей. Следовательно, в текущем году нам пришлось изыскивать дополнительно 3,4 миллиона рублей. Это повлекло отвлечение средств от первоочередных расходов, которые планировалось направить на содержание муниципальных учреждений. В результате это привело к образованию кредиторской задолженности на конец года», – рассказал Александр Семенович.

Он уточнил, что в текущем году уровень софинансирования по разным программам в районе колеблется от 5 % до 25 %. Колесников добавил, что к тому же средства распределяются в поздние сроки. Поэтому зачастую освоить деньги и достигнуть показателей результативности сложно.

«На примере этого года. Субсидия на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, распределена 4-го июня. Соглашение подписано 1 июля. Все бы хорошо, но 11 ноября дополнительно выделено 1,1 миллиона рублей. Снова необходимо софинансирование, а сроки исполнения контрактов освоить уже сложно», – поделился глава района.

«С октября 2019 года для муниципалитетов утвержден единый предельный уровень софинансирования. С 2020 года соглашение о предоставлении субсидий по областным средствам заключается в срок до 1 мая, по федеральным – не позднее 30 дней с момента вступления в силу соглашения, заключенного правительством области с федеральным ведомством. Если это будет исполнено, то это хороший будет такой показатель. Такой подход повышает предсказуемость во взаимодействии с органами исполнительной власти области», – подытожил глава.

Жительница областного центра Анна Самолюк попросила включить в расходную часть регионального бюджета затраты на инклюзивное образование для детей-аутистов. Благовещенка предложила адаптировать в городе систему ресурсного класса, которая уже применяется для обучения аутистов в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Из амурского бюджета необходимо изыскать средства для организации 3-х ресурсных классов и преподавательское сопровождение. С такой просьбой благовещенка выступила от лица 15 амурчан, чьи дети имеют диагноз аутизм.

На публичных слушаниях выступили несколько депутатов. В частности, Ольга Петайчук обратила внимание, что в области нет плана экономического развития северных территорий региона.

Эксперт Общественной палаты Амурской области Максим Зинченко отметил в плане бюджета сокращение расходов на развитие физической культуры и спорта в области. «По плановому периоду у нас наблюдается тенденция к снижению. Общественная палата считает, что для выполнения показателей, определенных политикой РФ, этих средств будет недостаточно. Требуется увеличение расходов. В качестве примера можно привести расходование средств по данной программе на одного жителя. В Амурской области это примерно 337 рублей. У наших соседей в Хабаровском крае – более 2 000 на человека, в Республике Саха (Якутия) – 1 800 рублей», – отметил Зинченко.

«Нужно еще как-то задуматься об исполнении этого бюджета, доставки средств до непосредственных исполнителей. Достаточно проехать по дороге из Свободного в Благовещенск. Дорога строится уже несколько лет, большие работы ведутся. Но каждый год мы видим, как только начинается мерзлота, в эту мерзлоту вгрызаются бульдозеры, экскаваторы. Почему в холодное время продолжается строительство дороги, а в мае, июле ничего не делается? Я обращался к строителям. Они говорят, что деньги им выделяют позже. Это явление, которое подметил и президент, характерно для всей страны. С ним нужно бороться. На этом явлении зиждется наша коррупция, распилы бюджета, когда в конце года подписываются невыполненные работы, некачественные работы», – высказался депутат Анатолий Осипов.

Доцент, кандидат экономических наук, декан экономического факультета АмГУ Олег Цепелев предложил рефинансировать кредиты области. Объем государственного долга по видам долговых обязательств в большей части представлен бюджетными кредитами – более 17 миллиардов рублей. Кредитным организациям Амурская область задолжала более 8 миллиардов рублей.

Цепелев также внес предложение о привлечении финансовых ресурсов путем выпуска долговых ценных бумаг – субфедеральных облигаций. «Мы знаем о том, что министерство финансов несколько лет назад уже рассматривало возможность выпуска долговых субфедеральных облигаций, но оценка проводилась в других макроэкономических условиях. Мы видим, что бюджет области получает дополнительные доходы, исполняется с профицитом. Думаю, что к этому вопросу можно вернуться в ближайшие пару лет. Это интересно для инвесторов, потому что доходность по ним выше, чем по банковским вкладам, налог с купонов не взимается, предусмотрена амортизация долга. Очень удобно для правительства гасить не в конкретный срок всю сумму, а частями производить оплату», – считает экономист.

Свою оценку проекту областного бюджета на следующие три года дал комитет по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики заксобрания. Ее озвучила председатель комитета Лариса Сорокина. Она отметила, что основа для формирования бюджета – это прогноз социально-экономического развития региона. К нему у комитета возникли некоторые вопросы.

«Комитет отмечает недостаточность его проработки, особенно в условиях новых подходов к необходимости реализации и выполнения показателей нацпроектов. В прогнозе недостаточно полно идет описание важных для развития области разделов в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, строительство автомобильных дорог, хотя все эти направления легли в основу указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», – сказала председатель комитета.

Из всех направлений, предусмотренных в прогнозе, особое внимание Лариса Владимировна уделила демографии. Комитет посчитал, что проблему естественной убыли населения необходимо решать за счет дополнительных программ по поддержке семей, а не рассчитывать на миграционный приток.

«Согласно статистическим данным, естественная убыль населения, ускоряющаяся 4-й год подряд в целом по РФ, создает существенные риски для реализации национальных целей по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения России. Амурская область в этом плане не является исключением. В пояснительной записке в отношении демографии делается упор на миграционный приток населения, тогда как на наш взгляд необходимо рассмотреть вопрос по повышению рождаемости за счет дополнительных мероприятий государственных программ, направленных на поддержку семьи, охрану здоровья населения, обеспечения благоприятных условий для воспитания детей», – прозвучало в выступлении.

Как сообщало Амур.инфо, ранее губернатор Приамурья Василий Орлов прокомментировал прогноз социально-экономического развития, который представил минэкономразвития на одном из заседаний регионального правительства. Прирост населения Приамурья за счет мигрантов он назвал профанацией.

В оценке проекта бюджета комитета также прозвучало, что делается акцент на достижение целей, показателей и результатов поддержки семей с детьми. Однако анализ расходов бюджета в части выплаты детских пособий, мероприятий в сфере жилищной поддержки семей, показал, что наблюдается тенденция сокращения числа получателей.

«Сокращение объемов по пособиям уже запланировано и на 2020 год, и это в основном связано с ростом величины прожиточного минимума, на который ориентируются данные виды финансовой помощи. Возможно, в реальных условиях демографического кризиса области необходимо пересмотреть подходы к предоставлению данных выплат и рассмотреть вопрос о расширении направлений использования регионального маткапитала», – сказала Сорокина.

По итогам публичных слушаний законодательным собранием будут составлены рекомендации. Их доведут до регионального правительства.

«Заочная форма – очень хорошая форма. Она позволяет охватить всю область. Все вопросы, которые в рамках бюджета поступают на сайт законодательного собрания, рассматриваются профильными комитетами и выносятся на заседание. Но учитывая, что еще недостаточно все жители Амурской области владеют современными технологиями, решили перейти к прямому общению. При заочном голосовании к нам поступало около 20-30 вопросов в среднем, этого, конечно, недостаточно. Конечно, проще поработать с сайтом: зайти, рассмотреть конкретные статьи, расходы, войти в программы и посмотреть, как эти программы тратятся. В формате публичного обсуждения у нас на это не будет времени. Здесь вопросы более приземленные, которые касаются конкретных граждан или организаций, которые хотят себя увидеть в областном бюджете», – сказал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.