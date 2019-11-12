В преддверии Нового года в России может подорожать икра

По сообщению СМИ, из-за снижения объема вылова рыбы на Дальнем Востоке цена на икру с нового года вырастет на 25–30 %. Однако по данным Росрыболовства, объемы добычи хоть и уступают прошлогодним, но этого хватит, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Цена же на праздничный продукт традиционно поднимается перед новым годом.

О резком подорожании с 1 января 2020 года рыбы лососевых пород и красной икры сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным Росрыболовства, в 2019 году в России добыли более 500 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 40 % выше показателя 2017 года. Рекордный показатель – 676 тысяч тонн – был зафиксирован в 2018 году, сообщает издание «Ветеринария и жизнь».

«Объемы нынешнего года хоть и уступают прошлогодним, тем не менее, способны полностью удовлетворить запросы российского покупателя», – считает руководителя аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. Таким образом, экономического обоснования для роста цены эксперт не видит.

Вместе с тем, продолжает Полина Кирова, перед новогодними праздниками наблюдается повышение спроса на ряд продуктов, в число которых традиционно входит и красная икра. По ее словам, из-за высокого спроса ожидать сезонного подорожания продукта на 15–20 % стоит не с 1 января, а в предпраздничные дни. После праздников, считает Полина Кирова, цена на красную икру будет зависеть от объемов продаж и количества ее остатков в торговых сетях. Если после предновогоднего ажиотажа на складах ретейлеров останется достаточно икры хорошего качества, цена на нее снизится до прежних значений.

А вот чего действительно стоит опасаться россиянам, так это наплыва на прилавки поддельной икры, считают в аналитическом агентстве «Рыбсеть». Всплеск продаж фальсификата фиксируется перед новогодними праздниками в стихийных торговых точках и Интернете. Недобросовестные продавцы смешивают натуральную икру с имитацией из водорослей и продают под видом настоящего продукта по цене чуть ниже магазинной.

Кстати, в Ассоциации компаний розничной торговли, куда корреспондент «ВиЖ» обратился за комментариями, появившуюся в Интернете информацию о резком повышении цен на красную икру и рыбу лососевых пород также не подтвердили.