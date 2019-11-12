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12ноября
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сегодня, 16:51 3

Глава Белогорска рассказал о «взрыве мозга» из-за передачи с Владимиром Соловьевым

Глава Белогорска рассказал о «взрыве мозга» из-за передачи с Владимиром Соловьевым
Фото: кадр видео

Глава Белогорска Станислав Мелюков в Инстаграме рассказал о том, что остался недоволен одним из выпусков телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». В программе, отметил Мелюков, сообщались недостоверные сведения.

«Реалии нашей жизни таковы, что фразу "у меня когнитивный диссонанс" (или "взрыв мозга") приходится произносить все чаще. В разных ситуациях. Одна из последних – обсуждение проблем здравоохранения на федеральных телеканалах. И вот почему. Практически ежедневно мне в директ приходят сообщения с вопросами и просьбами, касающиеся работы горбольницы. И каждый раз отвечаю: "К сожалению, с 2012 года здравоохранение – не полномочия муниципалитета, обратитесь в минздрав". А вчера читаю в директе: "Не ожидала от вас, Станислав Юрьевич, что вы обманываете, горбольница все-таки подчиняется городу". Дальше в переписке выяснилось, что этот вывод был сделан после просмотра программы Владимира Соловьева. Нашел выпуск "Вечера" от 6 ноября и, честно говоря, обалдел. Вроде серьезная программа, взрослые люди в ней, болезненная тема – и такой взрыв мозга!» – пишет Станислав Мелюков.

Он продолжает: на самом деле с 1 января 2012 года местное самоуправление по всей стране не занимается здравоохранением. В Амурской области эти полномочия переданы муниципалитетами на уровень региона. И у Белогорска нет возможностей реально влиять на ситуацию в городской больнице.

По мнению Мелюкова, полномочия можно было бы передать муниципалитетам обратно.

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#Белогорск #городская власть #ТВ

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Комментарии
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  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    АИ что-то припоздало с этой инфой, в вск появилась

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    от Мелюкова наверное только деньги поступили....

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    47 минут назад

    По себе не судите...

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