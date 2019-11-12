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12ноября
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сегодня, 16:39 0

Актрису обвинили в похожем убийстве на следующий день после съёмок в фильме ужасов

Актрису обвинили в похожем убийстве на следующий день после съёмок в фильме ужасов
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

30-летняя Эйслинг Такер Мур-Рид исполнила главную роль в фильме ужасов From the Dark («Из темноты»). По сюжету, девушка работает гидом в горной местности, и там начинают пропадать люди. В итоге лента заканчивается расстрелом с участием героини.

Когда съёмки закончились, на следующий день девушке предъявили обвинение в реальном преступлении. По словам создателей фильма, они об этом инциденте даже не подозревали. Как выяснилось, в 2016 году Эйслинг застрелила своего дядю. Тогда Рид настаивала на самообороне и получила обвинение в непредумышленном убийстве, вскоре её отпустили под залог.

«Мы познакомились, когда она пришла на прослушивание. Мы понятия не имели, кто она такая и что происходит в её жизни. Наши круги общения никогда не пересекались», – рассказали создатели ленты.

Однако, пока шли съёмки, полицейским удалось получить фото с её телефона. Девушка умудрилась запечатлеть момент своего преступления, которое словно повторяло кадры из фильма, сообщает Life.

Девушке выдвинуты обвинения в убийстве, а кинокомпания озабочена тем, как сделать так, чтобы фильм всё же вышел и никому не навредил.

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#кино #криминал

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