В 2020 году беременным амурчанкам планируют выделить на проезд больше 18 миллионов

Во вторник, 12 ноября, в Законодательном собрании Амурской области обсудили проект областного бюджета на ближайшие три года. На развитие системы социальной защиты из бюджета предлагается направить больше 10 миллиардов рублей – на 3 % больше, чем в 2019 году.

Обсуждение проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов состоялось с участием депутатов заксобрания, членов правительства области, представителей министерств, муниципальных образований, общественных организаций и студентов. Внести свои предложения, а также задать вопросы по проекту бюджета могли все желающие амурчане. На основании высказанных на публичных слушаниях и поступивших в письменном виде мнений, замечаний и предложений будут оформлены рекомендации публичных слушаний по проекту областного бюджета. Принятые рекомендации опубликуют на официальном сайте законодательного собрания.

С докладом о планируемой на ближайшие три года работе по линии социальной защиты населения области выступила заместитель министра Лилия Мезенцева. На развитие соцзащиты из бюджета предлагается направить больше 10 миллиардов рублей. Это на 3 % больше, чем в текущем году.

При формировании бюджета на 2020 год расходы увеличены на предоставление новых мер социальной поддержки – это региональная социальная доплата к пенсии, ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны, служба «Мобильная бригада», организация проезда инвалидов к социально значимым объектам, компенсация проезда беременных к лечебному учреждению, поддержка многодетных семей. Также необходимы средства на индексацию социальных выплат в размере 4,3 % с 1 декабря 2019 года и на 3 % с 1 декабря 2020 года. При этом публичные нормативные обязательства запланированы в полном объеме на всех граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

Одной из новых для Приамурья мер является предоставление денежной выплаты беременным амурчанкам. Средства предназначены для проезда к месту нахождения лечебного учреждения и проведения там дородовой диагностики, родоразрешения и обратно. Речь идет о женщинах с беременностью высокой степени риска, а также роженицах, проживающих в отдельных районах Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», право на предоставление денежной выплаты имеют амурчанки, проживающие в городах Зея и Тында, а также в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах Амурской области, прошедшие процедуры скринингового ультразвукового исследования либо родоразрешения. Размер выплаты – 6 тысяч рублей.

Заявитель имеет право на получение трех денежных выплат в течение одной беременности. На 2019 год на эти цели запланировано 9,1 миллиона рублей, на 2020 год – 18,1 миллиона рублей из областного бюджета.

В соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи» неработающим пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионера, выплачивается социальная доплата к пенсии. Социальная доплата к пенсии доводит сумму материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума. РСДП выплачивается пенсионерам в том случае, если величина прожиточного минимума пенсионера, установленная субъектом РФ, выше величины прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 год составляет 9 311 рублей. Законом Амурской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 10 018 рублей. В связи с чем, начиная с 1 января 2020 года планируется осуществление выплаты РСДП. Потребность в средствах областного бюджета на 2020 год составит 141,3 миллиона рублей. Средства на эти цели предусмотрены, сообщает правительство Амурской области.

В преддверии празднования 75-летия Победы особое внимание уделяется улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках ежегодного обследования условий жизни ветеранов выявляется потребность в ремонте их жилья. В 2020 году на проведение таких работ предусмотрены средства областного бюджета в объеме 18,7 миллиона рублей, которые будут предоставлены бюджетам муниципальных образований. Списки ветеранов будут определяться органами местного самоуправления.

Новым направлением работы министерства стала организация «Социального такси» для инвалидов-колясочников. К социально значимым объектам будут доставлять маломобильных детей-инвалидов, имеющих поражения опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников и инвалидов первой группы по зрению. Проезд бесплатный; при этом возмещение затрат планируется осуществлять исходя из фактических затрат, но не более 2 000 рублей в месяц. До конца года на эти цели планируется затратить 600 тысяч рублей из областного бюджета, в 2020 году – 2 миллиона 400 тысяч рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году будет осуществляться доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Министерством в 2019 году получены и переданы учреждениям социальной защиты и социального обслуживания населения области 10 единиц автотранспорта, еще три автомобиля приобретут в декабре текущего года. В приобретенных автомобилях имеется восемь пассажирских мест, оборудованных специальными ремнями безопасности. В салонах имеются кнопки экстренной связи с водителем и кондиционер. Автомобили оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников, а также устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».

Кроме того, в рамках проекта «Старшее поколение» 21 ноября запланировано открытие нового спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт Ромненского района. На обеспечение деятельности мобильных бригад и нового корпуса ПНИ в областном бюджете на 2020 год предусмотрено более 109 миллионов рублей.