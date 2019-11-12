Депутат Госдумы обратился в Роспотребнадзор, чтобы помочь амурским родителям онкобольных детей

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Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин направил депутатский запрос руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. К парламентарию обратились родители онкобольных детей, заболевших гепатитом, которые не могут получить результаты эпидемиологической проверки. Документ необходим для завершения расследования уголовного дела.

«В ответ на поступившее в мой адрес обращение направил депутатский запрос в Роспотребнадзор Анне Поповой, с просьбой обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение этого обращения. Сколько можно тянуть со сроками, тем более когда дело касается жизни и здоровья детей», – прокомментировал ситуацию Андрей Кузьмин.

17 октября 2019 года двое родителей онкобольных детей получили ответ Роспотребнадзора, в котором сообщалось, что управление по Амурской области должно закончить необходимые мероприятия в октябре 2019 года и после этого в течение 10 дней будет подготовлен окончательный акт.

«В целях получения объективной картины эпидемиологической ситуации, выявления источника инфекции, установления причинно-следственной связи потребовалось организовать дополнительные профилактические и противоэпидемический мероприятия, в том числе обследование контактных лиц, доноров, медицинских работников, проведение генотипирования, привлечение экспертов», – пояснил в ответе на запрос заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело о заражении онкобольных детей гепатитом С в Амурской области начали расследовать в декабре 2018 года. Дело было возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. Впоследствии материалы были переданы в СК.

В сентябре 2019 года в Амурской области утвердили программу лечения и реабилитации детей с гепатитом С.

«В конце 2018 года в Амурской области выявлен очаг вирусного гепатита С в гематологическом отделении ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница". Общее количество детей с выявленными маркерами вирусного гепатита С среди пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" за период с 2006 по 2018 годы составило более 100 человек», – сообщается в документе.

Общий объем финансирования программы – 38 миллионов 700 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета. Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в программе «Простые вопросы» 11 ноября рассказала, что 22 ребенка из областной онкогематологии уже вылечились от гепатита С.