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12ноября
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сегодня, 16:10 0

В Тынде разыскивают пропавшего мужчину

В Тынде разыскивают пропавшего мужчину

Жителей Тынды просят оказать помощь в поисках Александра Гуськова 1974 года рождения. Он был в столице БАМа проездом, однако задержался в городе, и теперь неясно, где именно находится.

Родственники рассказали ИА «Амур.инфо», что Александр работал на вахте в городе Бодайбо Иркутской области. Домой он возвращался на поезде через Тынду, из столицы БАМа должен был поехать в город Хилок Забайкальского края. Однако, прибыв в Тынду 7 ноября, мужчина остался в этом городе. Его телефон стал недоступен.

Родственники пояснили, что у Александра Владимировича была проблема с алкоголем. Родным поступала информация о том, что мужчина останавливался в гостинице «Юность» Тынды, затем был выселен оттуда.

Приметы Александра Гуськова: рост 165-170 сантиметров, глаза голубые, на лбу имеется шрам.

Всех, кто может помочь в поисках мужчины, просят сообщить в любое отделение полиции или позвонить по телефону 8-914-123-37-78.

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#происшествия #Тында

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