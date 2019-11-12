Тындинские бильярдисты вернулись с соревнований с золотыми медалями

Фото: администрация Тынды

Спортсмены из столицы БАМа приняли участие в соревнованиях по бильярду, которые проходили в Хабаровске и Нерюнгри. В итоге победителями стали как юные, так и взрослые спортсмены из Тынды.

В Хабаровск на всероссийский турнир по русскому бильярду среди юниоров на призы ООО “Газпром ТрансГаз Томск” отправились двое тындинских школьников – Максим Горюнов и Александр Казаков. В течение трех дней 70 участников из Алушты, Рязани, Томска, Москвы, Коврова, Якутска, Благовещенска, Тынды, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска состязались в свободной пирамиде.

Среди юношей в категории от 13 до 16 лет победу одержал девятиклассник Александр Казаков из Тынды – воспитанник спортивной школы бильярда клуба «Девятка». Вторым стал хабаровчанин Михаил Литвиненко, бронзовые награды завоевали Данила Климов из Хабаровска и Максим Болгарев из Благовещенска.

В Якутии амурчане приняли участие в товарищеском турнире по русскому бильярду. На соревнования отправилась взрослая сборная города Тынды. Представляли честь столицы БАМа Роман Абрамов, Алексей Агашкин, Александр Аникин и Руслан Белоусов.

Победу одержал тындинский спортсмен Руслан Белоусов. Роман Абрамов занял 4-е место, Александр Аникин – 5-е место, информирует пресс-служба администрации города Тында.