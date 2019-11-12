Активисты ОНФ направили мэру Благовещенска список опасных участков на школьных маршрутах города

Представители амурского отделения Общероссийского народного фронта направили в адрес мэра города Валентины Калиты список потенциально опасных для детей объектов по пути в школу. Общественники попросили устранить выявленные недостатки в ближайшее время.

Как сообщало Амур.инфо, мониторинг школьных маршрутов проводился в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». По его итогам общественники составили реестр опасных мест на школьных маршрутах и сформировали предложения о том, какие меры необходимо принять городским властям, чтобы обеспечить безопасность учеников по пути в школу.

Во время рейдов эксперты ОНФ, в частности, обратили внимание муниципальных властей на заросший высокой травой пустырь, образовавшийся на месте старого барака в районе пересечения улиц Политехнической и Зейской. Потенциально опасное место находится рядом со школой № 12, и общественники не исключили вероятность, что школьники могут получить травму на этой заваленной снегом территории, где может лежать скрытый от глаз строительный и бытовой мусор. По мнению активистов ОНФ, чиновникам необходимо убрать бурьян и разровнять участок.

«Также мы рекомендовали городским властям ликвидировать кучи строительного хлама во дворе дома № 26/4 по улице Чайковского и наладить плохо работающую ливневую канализацию на регулируемом перекрестке улиц Политехнической и Амурской, где маленькие пешеходы в непогоду вынуждены обходить лужи в неположенном для этого месте», – отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Дворникова.

Также вблизи школы № 15 эксперты предложили сделать тротуар вдоль улицы Зеленой со стороны главного входа в учебное заведение, где школьникам сейчас приходится идти прямо по проезжей части.

Общественники попросили главу города оказать содействия в решении проблем, с которыми ежедневно сталкиваются дети по дороге в школу и уже на текущей неделе ждут из администрации областного центра «дорожную карту» с перечнем плановых мероприятий по устранению недостатков.