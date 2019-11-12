Молодой человек облил детей щелочью в детском саду Китая

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В городе Кайюань южной китайской провинции Юньнань молодой человек напал на детей в детском саду. Пострадали 51 ребенок и трое взрослых, сообщила местная полиция.

Как следует из сообщения, молодой человек, разрезав проволочное ограждение детского учреждения, проник на его территорию, вошел в помещение и раствором каустической соды, который купил в интернете, облил детей и трех воспитателей.

Легкие ожоги получили 48 человек; ожоги средней тяжести – четыре человека, еще два человека пострадали серьезно. Жизнь пострадавших не находится под угрозой, отмечается в сообщении.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун. Мотивом поступка он назвал ненависть к обществу, которая сформировалась из-за отсутствия внимания к нему со стороны матери в детские годы, тяжелого нынешнего семейного положения и неурядиц на работе. Все это побудило его отомстить людям, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало Амур.инфо, 31 октября в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа пьяный мужчина во время тихого часа зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но, чтобы оно сработало, надо убить ребенка. Задержанный состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик