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Астрологи рассказали о том, как встречать 2020 год

Астрологи рассказали о том, как встречать 2020 год
Фото: magicake с сайта Pixabay

Астрологи начали давать рекомендации о том, как и в чем лучше отметить новогоднюю ночь. Поскольку 2020-й будет годом металлической крысы, то специалисты советуют встречать год в одежде металлических оттенков.

«Начнем с того, что предстоящий год пройдет под символом белой или металлической крысы, и, конечно же, лучше встречать Новый год в цветах хозяйки года: это белый, это серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости», – рассказала РИА Новости астролог Лилия Любимова.

Астролог Элеонора Гинзбург говорит, что не стоит надевать на новогоднюю вечеринку одежду в «огненных» цветах. Также астролог негативно трактует одежду красного, желтого и оранжевого цвета, поскольку они считаются врагом для металла.

Что касается новогоднего стола, то никаких ограничений нет. Гинзбург рекомендовала поставить на стол блюдо с орешками, свежими овощами, фруктами и травами. Также там можно разместить фигурку крысы, металлические или деревянные медальоны (амулеты, талисманы) с символами удачи и благополучия.

Любимова подчеркнула, что каких-то специальных обрядов для исполнения желаний нет. Обычно в новогоднюю ночь большинство людей находится в приподнятом настроении, это и помогает желаниям исполняться.

Астролог также заявила, что Новый год рекомендуется отмечать в кругу семьи и самых близких людей, так как крыса – настоящий домосед. «Это день радости и счастья. Вполне достаточно ограничиться запиской под бой курантов и хорошим настроением», – заключила Лилия Любимова.

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#жизнь #праздники

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