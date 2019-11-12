Муниципалитетам Приамурья отказали в выдаче паспортов готовности к зиме

Федеральная служба Ростехнадзор опубликовала промежуточные результаты оценки готовности муниципальных образований к предстоящему отопительному периоду. Выяснилось, что многим уже проверенным муниципальным образованиям было отказано в выдаче паспортов готовности. В их числе оказалась и Амурская область.

Готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оценивают комиссии муниципальных образований с участием инспекторского состава Ростехнадзора. В 2019 году подлежит оценке готовности порядка 4,5 тысячи муниципальных образований.

В официальной информации ведомства говорится, что по состоянию на 1 ноября проведена оценка готовности 3 303 муниципальных образований (73,8 %). Из них получили паспорта готовности 2 133 (64,6 %), отказано в выдаче паспортов 1 170 (35,4 %) муниципальным образованиям.

Наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципальным образованиям отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях.

Не получившие паспорта готовности муниципальные образования устраняют выявленные нарушения и продолжают подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов для повторного обращения в территориальные органы Ростехнадзора, информирует ведомство.