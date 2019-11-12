Благовещенцы рассказали о плюсах и минусах электромобилей

Самой массовой моделью «электрички» в настоящее время является Nissan Leaf. Слово leaf переводится с английского как лист, что может трактоваться как отсылка к мыслям о природе и необходимости о ней заботиться. Эта машина не загрязняет природу выхлопными газами, как автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Небольшой пятидверный хэтчбэк с передним приводом ездит на «батарейке». Она, как самый тяжелый элемент автомобиля, находится под днищем, что обеспечивает машине хорошую устойчивость.

Чаще «лист» покупают в качестве второго автомобиля в семье. Экономичный и компактный, он подходит тем, чей ежедневный маршрут включает в себя привычные локации: дом, работа, магазин.

Основной минус «лифа» – ограниченный радиус действия. Машина привязана к розетке. Выезжать за город на ней примерно так же рискованно, как отправиться в дальний путь на обычном авто, в баке которого осталось литров пять топлива.

Благовещенец Geminissimo, поделившийся на автомобильном портале «Дром.ру» опытом «лифоводства», отметил еще один недостаток: «Зависимость пробега от множества условий – манеры езды, сезона (температуры за бортом), уровня заряда батареи, загрузки, включения вентиляции и отопления салона, рельефа местности. Справедливости ради надо сказать, что эти условия так же влияют и на автомобили с ДВС, но не столь существенно, поскольку заправок на пути следования предостаточно».

«Главный минус для меня – невозможно уехать на дальние расстояния. Второй минус – ресурс батареи исчерпаем, а она по цене практически как полмашины стоит почти. Третий минус – обычный и даже гибридный автомобиль при бережном использовании в цене практически не теряет, а иногда и добавляет, но только не "лиф"», – перечисляет благовещенский автомобилист Антон Сильвоник.

Минусам противопоставил плюсы житель Благовещенска Виктор Веселов.

Свой первый «лиф» он купил в 2015 году, став одним из первых владельцев «электрички» в областном центре. В текущем году Виктор поменял его на более свежий Leaf второго поколения с 30-киловаттной батареей. «Потратил на его покупку 495 тысяч рублей, сейчас экономлю: во-первых, с этого года отменен транспортный налог, во-вторых, не требуется покупать постоянно дорожающее топливо, в-третьих, не нужна замена масла в двигателе. Экономия исчисляется десятками тысяч рублей», – заявляет мужчина.

Проблем с запчастями, по словам владельца, нет. «Нечему тут ломаться. Ходовка самая обычная, автомобиль создан на платформе Nissan Juke – приводы, колодки, стойки. Все комплектующие можно заказать», – говорит Виктор.

Если сравнивать цены электромобиля и гибридного авто, работающего как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электроустановке, то последний выходит дороже. Цены на гибрид в приемлемом состоянии начинаются от 600 тысяч рублей.

Модель Leaf корпорация Nissan к настоящему времени выпустила в трех поколениях. Мощность батареи первого поколения – 16 кВт/ч, второго – 20 и 24 кВт/ч, третьего – 30 кВт/ч. Такого количества энергии хватит, чтобы проехать 200 километров. Внешне представители поколений не отличаются, определить емкость батареи помогут документы автомобиля.

На своем «лифе» Виктор ездит не только по центральной части Благовещенска. Приходилось ему бывать в Белогорье, Моховой Пади; ездил даже в Ивановку. Никакого дискомфорта, признается автомобилист, он не испытывал – перед поездкой поглядел на датчик, убедился, что заряда достаточно, сел и поехал.

Такой порядок действий желателен перед любой поездкой – чтобы не заглохнуть посреди дороги. «На всякий случай можно возить с собой удлинитель. Но если такое и случится, машину можно откатить на буксире. Кстати, при этом батарея заряжается», – отмечает Виктор.

Виктор Веселов старается найти минусы электрокара, но находятся только плюсы: «Экономия, отсутствие выхлопа, движется плавно и бесшумно. Машина приемистая, ускоряется быстро». Единственное, такому автомобилю комфортнее ночевать в гараже, особенно, если там есть электричество. Морозная ночь может стать испытанием для нежного «листочка». А поездки по холодку быстро исчерпают заряд аккумулятора – при включенной печке он потратится быстрее.

Как заряжается «лиф»? Лючок с эмблемой «ниссана» откидывается, открывая доступ к розетке. Их две: одна для обычной на 220 вольт, другая – для скоростной «заправки». На специализированной станции батарею можно полностью зарядить всего за полчаса.

К машине прилагался чемоданчик с оборудованием для зарядки – переходник и устройство с термодатчиком. Иногда бывает, что электромобиль продается без оборудования, в этом случае нужно приобрести неоригинальную зарядку.

Открытие в Благовещенске заправок для электрокаров Виктор приветствует: «Сеть заправок – это, конечно, хорошо. Ведь есть те, кто не покупает электромобиль только потому, что его негде заряжать. А теперь зарядка будет на ОКЦ и возле торгового центра. Подъехал, за полчаса зарядился».

По словам заммэра Максима Ноженкина, в Благовещенске действительно одна из заправок для электромобилей будет возле Общественно-культурного центра. Соглашение об открытии администрация и «РусГидро» подпишут в ближайшее время. Впоследствии станции по зарядке автомобилей появятся и в других населенных пунктах Амурской области. В перспективе экологически безвредным планируют сделать и общественный транспорт.

Забота об экологии – тоже палка о двух концах. С одной стороны это отсутствие загрязняющих воздух выхлопов. С другой, в среднем за 10 лет батарея полностью исчерпает свой ресурс, и ее придется утилизировать. Не факт, что сделать это возможно без вреда для окружающей среды. Так что приоритеты в вопросах пользы, удобства и экономии каждый расставляет самостоятельно.