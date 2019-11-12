Многодетный отец вырастил в квартире пятиметрового питона

31-летний многодетный отец Маркусу Хоббсу завел домашнего питона. Мужчина несколько лет назад решил завести змею и старался хорошо за ней ухаживать. В итоге змея за восемь лет выросла до пяти метров.

Бирманского питона зовут Хекси, и она часто спит в гостиной. Маркус купил ее в зоомагазине 8 лет назад, тогда она была длиной около двух метров.

Сейчас Хекси весит 100 килограммов, для того, чтобы ее поднять, нужно несколько человек. На обед она ест целых кроликов, поросят, оленят, козлят и даже телят, которых Маркус закупает у местных фермеров.

Хозяин считает, что змея, несмотря на внушительные габариты, совершенно не опасна для домашних. Если однажды она решит обвиться вокруг него, он знает, как ее нейтрализовать. Его маленькие сыновья спокойно играют с большой змеей, иногда даже спят на ней, сообщает Teleprogramma.pro.

Маркус признается, что рассчитывает на рекорд. На сегодняшний день самый длинный питон в мире достигает 18,8 фута. Хекси во время последнего измерения была 18 футов и все еще продолжает расти.

22 августа 2018 года в Гане произошёл страшный случай: четырехметровый питон напал на младенца. После непродолжительной борьбы мужчина одолел змею окончательно, а ее тушу отнес на городскую площадь, где показал местным жителям.