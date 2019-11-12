В Приморье пограничники изъяли лапы амурского тигра и гималайского медведя (фото, видео)

Фото: ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники ПУ ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку незаконного перемещения дериватов диких животных через госграницу. Задержанная партия контрабанды состояла из 44 лап гималайского медведя и 2 лап амурского тигра. Ущерб, причиненный государству, превысил 2 миллиона рублей.

Перевезти дериваты через границу должны были двое иностранцев. В Приморье они прибыли через пункт пропуска «Краскино» на законных основаниях. По информации пресс-службы ведомства, иностранцев встретили сообщники из России, снабдили контрабандой и отправили в направлении границы. Пограничный наряд задержал нарушителей, когда те преодолели инженерно-технические сооружения.

В ходе разбирательств по данному факту, в Уссурийске в арендованном гараже и по месту жительства нарушителей правоохранители обнаружили и изъяли 198 лап медведя, 4 пакета с частями тел неустановленных животных, 2 части бивня мамонта. Их направили на исследование.

В отношении иностранных граждан было возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Два гражданина РФ задержаны.

Фото: ПУ ФСБ России по Приморскому краю